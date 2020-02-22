IG照片會騙人！網紅PO「度假美照」自爆：都在IKEA拍的

網紅經濟當道，不少人靠著分享照片、拍攝影片賺錢，看到社群媒體上一張張旅遊美照，又能藉此荷包滿滿，不免讓人感到羨慕，但一名美國的Youtuber娜塔莉亞（Natalia Taylor）上傳多張峇厘島度假美照，但她卻拍影片自爆「這些全都在IKEA拍的」，引起熱議。

根據《每日郵報》報導，來自加州的23歲網紅娜塔莉亞，Youtube有200萬人訂閱、IG上擁有30多萬粉絲追蹤，近來她在IG上傳了一系列到度假勝地峇厘島的照片，她拿著酒杯在VILLA看起來相當享受，接著又到戶外木頭躺椅，最後穿著浴袍在浴缸拍美照，並且寫道「下次我該去哪裡旅遊呢？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／取自每日郵報" title="娜塔莉亞拍攝的照片中其實有IKEA的標籤，但都沒人發現。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／取自每日郵報"> 娜塔莉亞拍攝的照片中其實有IKEA的標籤，但都沒人發現。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／取自每日郵報

但沒想到這一切的度假照，都是在IKEA家居店拍攝的，娜塔莉亞表示自己根本沒去峇厘島，從頭到尾人都在IKEA，她與攝影師朋友不顧其他店裡人的眼光拍出這一系列的「偽度假照」，其實拍攝當下店員不斷的觀看讓她有些尷尬，且很怕被趕出店外。

娜塔莉亞與攝影師朋友在IKEA拍攝，期間受到路人和店員的觀看，讓她有點尷尬。 圖／取自每日郵報

另外娜塔莉亞其實也有在照片中留下IKEA的標籤，她透露張貼照片的時候非常緊張，但是每個人都相信她在峇厘島，沒有人質疑她照片中有IKEA的標籤還有IKEA的道具，她承認自己感覺破壞了粉絲的信任。

娜塔莉亞拍影片想表達的是，在網路上每個人都能透過社群媒體來關注別人的生活，但是想呼籲大家「不要全盤相信網路上看到的東西，因為有心人士想用網路來騙人真的不難」。

粉絲都很相信娜塔莉亞是在峇厘島度假，而且相當羨慕她的生活。 圖／取自每日郵報

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康