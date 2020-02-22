京都男貼廣告叫中國人勿訪日 網友一看傻眼：Google翻譯信不過

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，日本確診個案數字更升至逾700宗，情況引起民眾關注。京都祗園街20日有男子於電線桿上貼出中文字廣告，原為表明不想受感染的中國人到訪日本，因有關行為違法他最終被捕，只是網友發現廣告上的字眼，與被捕者原來的意思大相徑庭，結果引來大批網友討論。

該名男子於當地時間週三晚約10時15分現身京都祇園街上，他報警稱被中國人腳踢。警方到場後發現電線桿上用膠帶張貼出一張印有中文字的廣告，當中寫著：「不要來感染中國！」事後他們在男子的口袋內找到3張相同的傳單。

後來該報案男子承認張貼廣告，由於未獲許可，他因違反日本市屋外廣告物條例，翌日被京都府警方扣捕。據悉，該58歲的男子名為內山哲志，屬京都一間建築材料公司的事業部課長。

他作供時解釋，新冠肺炎疫情於中國蔓延，故很不希望受感染的中國人到日本，因此一時衝動走到遊客區張貼廣告。他所屬公司其後發出聲明指廣告內容並不代表公司立場，並向事件中受影響的京都人及中國人致歉，而且會對相關員工作出處分。

不過網友卻關注廣告上字眼的中文意思，與被捕者原來想表達的意思根本無關，嘲諷稱「他是來幫忙或是害人」、「Google翻譯果然信不過」、「慘了，更多中國人會來了」、「我替大叔感到可憐」。

廣告所印的中文，意思與該男子原來的意思南轅北轍，引來網友討論。（每日新聞圖片）

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文章授權轉載自《香港01》