快訊

直播／公主號19旅客檢疫結果 疫情指揮中心最新防疫說明

日韓新冠肺炎疫情僅次中港澳 旅遊疫情升高至第二級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京都男貼廣告叫中國人勿訪日 網友一看傻眼：Google翻譯信不過

香港01 / 謝茜嘉
日本受新冠肺炎疫情影響，目前總計確診病例有104例。 美聯社
日本受新冠肺炎疫情影響，目前總計確診病例有104例。 美聯社

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，日本確診個案數字更升至逾700宗，情況引起民眾關注。京都祗園街20日有男子於電線桿上貼出中文字廣告，原為表明不想受感染的中國人到訪日本，因有關行為違法他最終被捕，只是網友發現廣告上的字眼，與被捕者原來的意思大相徑庭，結果引來大批網友討論。

該名男子於當地時間週三晚約10時15分現身京都祇園街上，他報警稱被中國人腳踢。警方到場後發現電線桿上用膠帶張貼出一張印有中文字的廣告，當中寫著：「不要來感染中國！」事後他們在男子的口袋內找到3張相同的傳單。

後來該報案男子承認張貼廣告，由於未獲許可，他因違反日本市屋外廣告物條例，翌日被京都府警方扣捕。據悉，該58歲的男子名為內山哲志，屬京都一間建築材料公司的事業部課長。

他作供時解釋，新冠肺炎疫情於中國蔓延，故很不希望受感染的中國人到日本，因此一時衝動走到遊客區張貼廣告。他所屬公司其後發出聲明指廣告內容並不代表公司立場，並向事件中受影響的京都人及中國人致歉，而且會對相關員工作出處分。

不過網友卻關注廣告上字眼的中文意思，與被捕者原來想表達的意思根本無關，嘲諷稱「他是來幫忙或是害人」、「Google翻譯果然信不過」、「慘了，更多中國人會來了」、「我替大叔感到可憐」。

廣告所印的中文，意思與該男子原來的意思南轅北轍，引來網友討論。（每日新聞圖片）
廣告所印的中文，意思與該男子原來的意思南轅北轍，引來網友討論。（每日新聞圖片）

延伸閱讀：

怕染武漢肺炎　日本零食店東貼告示「中國人種進入商店禁止」

【趣一趣】平民「魚生飯」全部海鮮都有齊　爆高性價比背後是……

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 京都 廣告 疫情

延伸閱讀

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

日官員失言「不像哥吉拉大聲咳嗽不會傳染」 厚生省道歉

日男發病連燒7天還搭電車 醫師「確診很麻煩」不願檢測

越南對抗新冠肺炎很強？ 網看「康復病例數」嚇傻

相關新聞

京都男貼廣告叫中國人勿訪日 網友一看傻眼：Google翻譯信不過

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，日本確診個案數字更升至逾700宗，情況引起民眾關注。京都祗園街20日有男子於電線桿上貼出中文字廣告，原為表明不想受感染的中國人到訪日本，因有關行為違法他最終被捕，只是網友發現廣告上的字眼，與被捕者原來的意思大相徑庭，結果引來大批網友討論。

老婦剛檢查出腦癌車卻拋錨在路上 好心老闆見狀做這件事

人生就算遇到困難，也會有轉機，甚至會有好心人在過程中伸手幫助。一位78歲澳洲婦人近期剛在醫院檢查出罹患腦癌，從醫院開車返家途中卻在路上拋錨，恰巧一位土木建築公司老闆山姆（Sam Altakrity），他見到老婦傷心的表情後，便叫了技師免費幫她維修好車子，還送她一大束紅玫瑰，希望她的心情能因此好些。

奇幻開腦手術：英國小提琴家「開刀兼拉琴」的生命演奏

「誰會想過，開刀時還能拉著小提琴？」這張極為戲劇化的場面，不是影集片段，而是英國小提琴家透納（Dagmar Turner）人生中，最為特別、也是最關鍵的一場演奏。罹患腦瘤的透納，由於擔心手術傷及腦部神經，斷送音樂生命，於是便在醫生團隊的建議下，動了「清醒開顱手術」——一邊切除腦瘤，一邊拉著小提琴的奇妙場景，也在過去24小時掀起網路世界的驚嘆。

影／職人分享超髒地毯清潔影片 看了讓人直呼療癒

美國一間位在洛杉磯的專業地毯清潔公司，在社群媒體分享自己的事業，吸引不少網友關注。只見一張張黑到看不清花紋的地毯，在清洗...

電子菸與鑰匙在褲中摩擦爆炸 男子大腿三度灼傷皮全不見

近年來電子菸越來越普遍，而因為體積小、方便攜帶，許多人會把它放在褲子的口袋裡。不過英國一名男子慣性把電子菸放在口袋，而菸和金屬鑰匙在口袋裡摩擦竟造成爆炸，導致男子腿部三度灼傷，照片曝光也讓人看了怵目驚心。

挑戰蛋糕大胃王比賽 女大生一口氣吞三塊被噎死

日前俄羅斯一間酒吧舉辦了一場吃蛋糕的大胃王比賽，一名23歲女大生為了想贏得冠軍一口氣吞下三塊蛋糕，結果造成她出現呼吸困難的情況，事發當下酒吧工作人員以及女大生朋友都試圖將她嘴巴內的蛋糕清除，但女子仍活活被噎死。

高中牆壁赫見塵封60年錢包「塞滿回憶」 網友找到失主了！

美國俄亥俄州史塔克郡北廣東市（North Canton City, Stark County）的北廣東市學校系統（North Canton City Schools），日前發現了一個塵封六十年的錢包。

「商務艙只有我！」 百萬網紅臉書揭首爾搭計程車經歷

「成就解除！一個人的商務艙！」Joeman在個人臉書寫道，他表示當天搭乘大韓航空，機上商務艙只有他一名乘客，令他不敢相信。

日超市便當價格超佛！台幣價格曝光 網驚：買2盒爽爆

隨著物價調漲，台灣一份雞腿便當也要70元起跳，如果買到便宜又豐盛的便當，還會覺得不可思議。近日一名網友去日本超市，發現一盒炸雞塊冷便當，裡面裝有4到5樣的菜色，所賣的價格甚至比台灣還要便宜，便當照片價格曝光後，讓不少網友吃驚...

熱門新聞

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

攻擊美甲店亞裔 前女賽車手出獄後溺斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。