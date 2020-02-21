老婦剛檢查出腦癌車卻拋錨在路上 好心老闆見狀做這件事
人生就算遇到困難，也會有轉機，甚至會有好心人在過程中伸手幫助。一位78歲澳洲婦人近期剛在醫院檢查出罹患腦癌，從醫院開車返家途中卻在路上拋錨，恰巧一位土木建築公司老闆山姆（Sam Altakrity），他見到老婦傷心的表情後，便叫了技師免費幫她維修好車子，還送她一大束紅玫瑰，希望她的心情能因此好些。
根據英國「太陽報」報導，這位老婦名叫維娜（Lavina Martin），她在前往醫院後得知自己患有腦癌，開車返家時車子卻意外在里夫斯比的坎特伯雷路（Canterbury Road）上拋錨，導致她困在路邊，雖然她試圖對來往的車子按喇叭，但卻沒有人停下幫助她，不久山姆看到了維娜，他說「我看到她的臉上露出心碎的樣子，所以我在她身後停下車，邀請她上車以便她坐在有空調的空間裡，給她喝點水，然後給我的技師打電話」，而山姆整整陪了維娜4個半小時，等待技師修好她的車，並在事後送給維娜一大束玫瑰花。
維娜表示山姆是唯一停下車幫助她的人，他是百萬分之一的好心人，並感謝山姆免費幫她修好車，她說「當我把車拿回來時，它看起來就像是一輛新車，他一分錢都沒拿卻幫我修車」，對此山姆則說「我想在同樣的情況下也有人會幫助我的父母，所以我就盡力了」。
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