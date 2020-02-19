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電子菸與鑰匙在褲中摩擦爆炸 男子大腿三度灼傷皮全不見

聯合新聞網 / 綜合報導
男子把電子菸放在口袋，而菸和金屬鑰匙在口袋裡摩擦竟造成爆炸，導致男子腿部三度灼傷。圖擷自<a href=太陽報" title="男子把電子菸放在口袋，而菸和金屬鑰匙在口袋裡摩擦竟造成爆炸，導致男子腿部三度灼傷。圖擷自太陽報">
男子把電子菸放在口袋，而菸和金屬鑰匙在口袋裡摩擦竟造成爆炸，導致男子腿部三度灼傷。圖擷自太陽報

近年來電子菸越來越普遍，而因為體積小、方便攜帶，許多人會把它放在褲子的口袋裡。不過英國一名男子慣性把電子菸放在口袋，而菸和金屬鑰匙在口袋裡摩擦竟造成爆炸，導致男子腿部三度灼傷，照片曝光也讓人看了怵目驚心。

根據「太陽報」報導，男子為37歲的理查德（Richard Bingham）在倫敦北部一間醫院工作，男子表示事發當天他先是聽見嘶嘶的聲音，聲音消失後隨之而來是他左邊大腿傳來的灼熱感，而他當下立刻發現事情不妙。

男子提到，他試圖將電子菸從口袋中拿出，但手也被燙傷，他不僅沒辦法將電子菸拿出，就連想把褲子脫下來查看傷勢也沒辦法，因為他已經被嚴重燒傷，事後他被送往急診室搶救，而這場意外造成男子左大腿三度灼傷，手也因為燙傷而起了水泡。

根據報導指出，消防人員表示，男子口袋裡的鑰匙可能是造成爆炸的罪魁禍首，電子菸和金屬鑰匙摩擦導致電池短路，進而發生爆炸。諷刺的是，男子的女友在一間販賣電子煙的店裡工作，而他們卻不知道電子菸與金屬物品接觸可能會引發爆炸。

男子提到他已經抽了電子菸四年，也看過許多電子菸爆炸的影片，但從來沒想過會發生在他身上，而他也覺得自己劫後餘生很幸運，因為他的口袋裡總是有零錢或鑰匙，現在他只希望藉由他的經驗讓其他人意識到這個潛在的危險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸 爆炸 倫敦 英國
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