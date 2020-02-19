挑戰蛋糕大胃王比賽 女大生一口氣吞三塊被噎死

日前俄羅斯一間酒吧舉辦了一場吃蛋糕的大胃王比賽，一名23歲女大生為了想贏得冠軍一口氣吞下三塊蛋糕，結果造成她出現呼吸困難的情況，事發當下酒吧工作人員以及女大生朋友都試圖將她嘴巴內的蛋糕清除，但女子仍活活被噎死。

根據「每日郵報」報導，該名女大生為23歲的尤迪娜（Alexandra Yudina），15日晚間她與友人一起到莫斯科一間酒吧狂歡，碰巧遇到酒吧舉辦的「蛋糕大胃王比賽」，於是報名參加。

比賽當中每人會拿到三塊蛋糕，而最快吃完的就獲勝。現場有人拍攝到整起意外發生過程，只見畫面當中尤迪娜為了贏得冠軍一口氣將三塊蛋糕塞進口中，隨後整個人站不穩出現呼吸困難的狀況，最後就在眾人面前倒下，而當時她嘴裡仍塞滿了蛋糕。

當時尤迪娜具有醫學背景的友人和現場工作人員見狀立刻幫她急救，但都無法將她口中的蛋糕清除，事後醫護人員抵達現場，但尤迪娜仍回天乏術。根據報導，有自稱尤迪娜的朋友向媒體提到，尤迪娜在六個月前被診斷出患有白血病，並告訴朋友們她想利用一切機會來玩樂，但該訊息尚未被她57歲的父親證實。