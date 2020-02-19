高中牆壁赫見塵封60年錢包「塞滿回憶」 網友找到失主了！
美國俄亥俄州史塔克郡北廣東市（North Canton City, Stark County）的北廣東市學校系統（North Canton City Schools），日前發現了一個塵封六十年的錢包。
根據北廣東市學校系統的貼文，這枚錢包屬於1957年就讀於該校的派蒂・藍弗樂（Patti Rumfola）。錢包中不只有鉛筆、各種文具、梳子、化妝品以及家人的照片等，還有各種當時高中學生會使用的證件，例如公立圖書館的借書證、基督教青年會（YMCA）的會員證、紅十字青年隊（American Junior Red Cross）的隊員證等，甚至還有學校橄欖球隊出賽的行程表，上面畫滿了派蒂做的各種記號。
校方將錢包的內容物上傳網路，希望透過網友的幫助，將錢包物歸原主。不久後，網友們就找到了錢包的失主派蒂。
派蒂在1960年從該校畢業，開始從事她的教師生涯。她在1980年嫁給了約翰・米楔爾（John G Michele），並且育有五個子女。
可惜的是，派蒂早在2013年便已過世。校方將錢包交還給她的子女，讓他們得以一窺母親的高中生活。派蒂的子女們也從錢包中分別取走了一枚硬幣，以紀念他們的母親。
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