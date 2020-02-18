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切開青椒驚見「新生命」！活青蛙躲藏其中 遭安樂死調查

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大一對夫妻到超市買了青椒回來，切開後卻發現一隻青蛙藏在其中，讓他們感到相當困惑。示意圖／ingimage
加拿大一對夫妻到超市買了青椒回來，切開後卻發現一隻青蛙藏在其中，讓他們感到相當困惑。示意圖／ingimage

切開青椒卻意外發現「新生命」？日前，加拿大一對夫妻到超市買了青椒回來，不料切開後，竟發現一隻青蛙藏在青椒的內部，離奇的發展也令這對夫妻感到相當不解，懷疑在外表完好且毫無破損的情況下，青蛙究竟是如何躲藏到其中的。

根據外媒報導，一對加拿大的夫妻在本月9日時準備晚餐，沒想到備料過程中卻出現插曲，妻子妮可（Nicole Gagnon）切開青椒後發現了「新生命」，一隻活生生的青蛙成功從刀下逃生，安然的躲在青椒內部，讓夫妻倆感到相當驚訝。

夫妻表示，青椒是從超市買來的，且青椒的外表相當完整並未有任何殘缺或破洞，對於有青蛙藏在其中，也感到相當不可思議。隨後，兩人也將青蛙及青椒放入容器中，並通報給當地的農業與食品部門（MAPAQ），請他們協助處理。

調查後發現，該青蛙為綠樹蛙種（Green tree frog），在宏都拉斯與加拿大都可看見。MAPAQ也指出，「在食物中發現兩棲動物是相當不尋常的事，通常都是找到金屬或塑膠品比較多」，為了食物安全的考量，目前他們已將這隻青蛙安樂死，並進行研究分析，希望盡快找出真相。

妮可的兒子也做出推論，他認為青椒的外觀完好，懷疑「可能是帶著青蛙蛋的昆蟲鑽進了青椒內」，才會讓青蛙躲在裡面。而專家也提出看法，他指出青椒在成長初期可能出現小裂縫，青蛙很可能是在這時跑到青椒內，而裂縫在成長過程中逐漸癒合，青蛙也就這麼被困在裡頭。

加拿大一對夫妻到超市買了青椒回來，切開後卻發現一隻青蛙藏在其中，讓他們感到相當困惑。圖取自／<a href=YouTube" title="加拿大一對夫妻到超市買了青椒回來，切開後卻發現一隻青蛙藏在其中，讓他們感到相當困惑。圖取自／YouTube">
加拿大一對夫妻到超市買了青椒回來，切開後卻發現一隻青蛙藏在其中，讓他們感到相當困惑。圖取自／YouTube

這對夫妻將青蛙及青椒放入容器中，並通報給當地的農業與食品部門（MAPAQ），請他們協助處理。圖取自／<a href=YouTube" title="這對夫妻將青蛙及青椒放入容器中，並通報給當地的農業與食品部門（MAPAQ），請他們協助處理。圖取自／YouTube">
這對夫妻將青蛙及青椒放入容器中，並通報給當地的農業與食品部門（MAPAQ），請他們協助處理。圖取自／YouTube

加拿大 夫妻 安樂死
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