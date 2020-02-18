兒童卡通枕頭套「會蠕動」？ 路人打開後嚇傻竟藏13條蟒蛇

卡通枕頭套裡竟藏13條皇家蟒蛇！英國泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）的大鎮桑德蘭（Sunderland）大街上，日前突然出現兩個「會蠕動」的卡通枕頭套，一名路人經過時發現被丟棄在路邊的枕頭不斷蠕動，沒想到打開查看後才發現裡頭竟藏有13條大小不一的蟒蛇，嚇得他趕緊報警。

根據英國《衛報》報導，近日一名路人在桑德蘭法靈頓（Farringdon）消防局後面的垃圾桶旁，發現兩個正在蠕動的粉色卡通枕頭套，好奇過去查看後竟發現裡面裝滿13條各種花色的蛇，他嚇得趕緊聯繫英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA），單位接獲消息後，立即前往了解狀況並且將這些蟒蛇帶回。

事發後，其中一條蛇已經死亡，其他則由獸醫照料。RSPCA發言人表示，擁有如此多的蟒蛇並將其拋棄，又是裝在兒童枕頭套的情況下，實在是非常不尋常的。並說明，這些蛇被遺棄和置於極端寒冷的條件下，牠們的生存完全依賴於牠們的主人，飼主們必須為這些蛇提供正確的環境，包括暖氣和照明設備，若是像這樣隨便遺棄會使牠們變得非常脆弱，就會導致無法餵養或正常運動，免疫系統更無法正常抵抗疾病，就會讓這些蛇面臨生病的危險。

RSPCA發言人也呼籲，任何知道關於這些蛇相關訊息的人，或是在該地區發現不尋常的情況，都應儘早聯繫他們，才能保護這些動物和人類的安全。