想當海上王者？男大生踏上浮冰被漂走 受困海中成孤兒

妄想成為海上男兒，卻讓自己身處險境！日本一名男大生為了拍出好照片，竟擅自踏上浮冰，意圖成為「海上王者」，不料浮冰卻突然往海中漂去，讓男大生瞬間成為「海上孤兒」，足足被困在海中30分鐘，才順利回歸地面。

根據日媒報導，事件發生在北海道的網走市，12日下午，一名19歲的男大生到附近拍攝流冰，一時興起便踏到浮冰上，想要藉此拍出不一樣的照片。沒想到，男子站上去後，浮冰卻突然往海中央漂去，足足漂了約15公尺遠，讓他瞬間成了「海上孤兒」，被困在汪洋大海之中。

附近的民眾看到這一幕，立刻拿起手機拍攝事發影片，只見身穿黑色外套的男大生在浮冰上載浮載沉，無奈卻又無助的在海上漂浮，驚險畫面令人怵目驚心。男大生被困在海上將近30分鐘的時間，隨後因海風吹拂的緣故，才順利將乘載男子的浮冰吹往陸地，也讓他順利回歸地面，自行返回岸上。

報導中指出，男子上岸後並未受傷，他也提到自己是因為「想要拍張好照片」，才會貿然踏上浮冰。事後，民眾也將事發影片投稿到日本媒體，警方也對該起事件做出警示，「踩在浮冰上是非常危險的，請大家切勿做出這種行為」。

STV NEWS" title="男子表示，自己是為了「拍張好照片」，才會貿然踏上浮冰。圖取自／STV NEWS"> 男子表示，自己是為了「拍張好照片」，才會貿然踏上浮冰。圖取自／STV NEWS