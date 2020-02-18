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終結海上漂流十八個月 「幽靈船」阿塔號擱淺愛爾蘭南岸
一艘超過一年未有人搭乘的大西洋幽靈船「阿塔號(MV Alta)」，近期在冬季風暴丹尼斯（Storm Dennis）的影響下，被推到愛爾蘭南岸，引起關注。
根據AFPBB報導，這艘貨船「阿塔號」全長77公尺，建造於44年前，屬於坦尚尼亞籍。2018年9月，自希臘前往海地的途中，在大西洋正中央突然失去航行能力。該船在失去動力後持續在英屬百慕達東南方2220公里處飄流。船員們在漂流中過了二十天後，才獲得美國海巡隊救出。
美國海巡隊一度試圖和該船隻的所有者協力將船隻拖曳到岸邊，但後來不了了之。直到上個週末，該船才在愛爾蘭第二大城科克近郊的貝利可敦（Baile Choitín / Ballycotton）擱淺。
愛爾蘭海巡表示，急救直升機已經確認該船之內沒有船員。愛爾蘭科克州議會則表示，目前船隻發現的現場並沒有污染物質流出的痕跡，會再進行進一步地調查。
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