想賺大錢！英男拍賣存放10年雪球 結局笑翻

英國一名男子為了賺大錢，異想天開地效法多年前曾看過的一則新聞，將存放多年的雪球放到網站上拍賣。這名男子自信滿滿地認為，這顆充滿回憶的雪球價值至少1.5萬英鎊（約新台幣58.5萬），然而，目前僅一名網友出價99便士（約39元台幣）。

根據《太陽報》的報導，英國一名43歲的男子塔卡貝里（Lee Thackaberry）在高爾夫球場擔任草坪的管理員，10多年前，他在報紙上看見有人出售存放10年的雪球，並以1.5萬英鎊成交，於是決定效法。

10年前的某天晚上，塔卡貝里和前妻、鄰居一起到酒吧狂歡，當天雪下得非常大，積雪厚到出門需仰賴雪橇。從酒吧回家的路上，塔卡貝里一行人打了一場相當盡興的雪仗，他順勢將當時捏的雪球帶回家，存放在冰箱裡。

近日，塔卡貝里把存放長達10年的雪球拿出來，在塑膠袋上標註雪球誕生的日期「10.02.10」，並放到eBay網站上拍賣。他認為，這顆完好無損又充滿回憶的雪球，和當年報導上所說的一樣價值至少1.5萬英鎊，然而，到目前為止，僅有一名網友出價99便士，離競標結束也只剩9天。

不過，塔卡貝里並沒有因為雪球乏人問津而感到灰心，他認為凡事都有無限可能，現在他只擔心雪球售出之後該如何送到購買者手中。