影／塞車見計程車狂「車震」 網友大讚：下次來試試！

泰國曼谷塞車情況相當嚴重，每到車流量大的尖峰時段，市區裡有非常多的路段常會變成大型露天停車場，近日，有泰國網友PO出一段影片，一名曼谷計程車司機趁塞車的等待時間，在車上「賣力運動」，整台車「上下狂震」讓拍攝者相當好奇。

一位泰國網友13日在臉書貼出影片，影片中能看到當時在塞車，左邊停的一輛計程車卻不停震動，畫面引起許多人注意，沒想到竟是司機趁著塞車空檔，賣力地在駕駛座做著「仰臥起坐」，這也讓原PO和車上的另名朋友笑翻，原PO表示，「堵車的瞬間他就變成了運動員，不再只是計程車司機！」

這部影片點閱率已超過190萬，獲得4.4萬個讚、被轉發接近4萬次，更引起熱議，除了被司機引起的「車震」逗笑，網友們紛紛留言，「還偷懶說沒時間運動的人該學學了」、「下次塞車來試試」、「看了我都累了」，更稱讚司機，「完全不浪費時間」、「全世界都是他的健身房」、「沒有什麼能阻止他鍛鍊」。