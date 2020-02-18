影／真實版PS我愛你 美國婦人收到亡夫情人節禮物瞬間淚崩
2007年的美國電影《P.S 我愛你》中，過世的丈夫為了避免在他死後，妻子無法走出傷痛，而安排了一連串的信件，讓妻子可以慢慢找回自己的人生。今年情人節，美國一名女子，也收到了丈夫生前預寄給她的信件，讓網友們大呼這根本是真人版「P.S 我愛你」。
這名女子是美國亞利桑那州的黛比・滕尼（Debbie Tenney），她的65歲丈夫蘭迪・滕尼（Randy Tenney）在去年十二月因腦癌過世。在得知自己可能活不過情人節以後，蘭迪便為他的太太安排了這樣一個精心小禮：他請經營花店的朋友為太太寄了花束和卡片，讓她在情人節收到。
收到花束的當下，黛比的眼淚奪眶而出。她事後在Facebook上貼文，寫道：「我今天收到了自天堂直達的快遞。蘭迪在過世之前準備了這個，我沒辦法想像有任何東西比這更體貼。我好想念我的情人。他是最棒的。」
根據Unilad報導，這對夫婦從小就是青梅竹馬，並且在1974年結婚，至今已經過了45個年頭。蘭迪身後留下八個孩子，三十三個孫子女，以及六個曾孫。蘭迪的兒子喬登（Jordan）說，父親總是為他們兄弟姊妹空出時間來、陪他們玩；同時，父親也同時勤於服務社區，當他葬禮舉辦時，有將近四百個人來參加，「他有八個小孩，卻讓我一直覺得自己是獨一無二的。他的哲學就是散佈陽光、傳播幸福。」
網友們讀了黛比的貼文，紛紛表示感動，一名網友寫道：「失去丈夫是一件很艱難的事情，而這些小動作會對這個過程產生很大的影響」，另一名網友則大呼，這根本就是真實版的「P.S 我愛你」。
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