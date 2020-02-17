「你看帥不帥！」和警犬分享自拍 美國警員意外爆紅

日前，Facebook上的「曬狗社會（Dogspotting Society）」社團中，一名網友Gina發文，貼上她在美國德州達拉斯愛田機場（Dallas Love Field Airport）遇到的一名警員和一隻警犬，Gina表示：「我剛看到這名警員在機場跟他的狗拍了一大推自拍照，而且每一張都拿給牠看。」

貼文一出，短短一天時間內，已引來九百多則網友留言，許多網友紛紛表示：「可愛」、「很Q」、「好有愛喔！」、「好想看看自拍照拍得怎麼樣」，也有網友搞笑表示，「那不是他的狗，是他的『麻吉』！」，「可能牠也需要在被Tag前確認一下拍得如何」。

最後，這則貼文也引起照片中的本人出面回應，原來這名保全名為「安德烈・克萊德（Andre Cloyd）」，他的狗則名為「吉吉（Zigi）」，他表示感謝各位網友對他的關注。

而達拉斯警局也分享了這則貼文，並且開玩笑道，「如果有人想要保護旅客的同時也在臉書上爆紅的話，我們這裡有好工作等著你。」