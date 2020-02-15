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超市炸物怎麼挑？天才網友出奇招 一秒看出食物溫度

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
網友利用紅外線鏡頭，可以一秒看出超市熟食的溫度。圖取自／Twitter@kizuki_jpn

據了解，紅外線鏡頭的價值不菲，在亞馬遜網站（Amazon）的售價近27000日圓（約新台幣7370元）。圖取自／Twitter@kizuki_jpn

不少超市都有熟食出售，但通常因擺得長時間亦變得冷冰冰，有日本網友因而想出一個解決方法，就是帶著紅外線鏡頭走進超市，偵測食物的溫度，如果見到紅色愈多，表示該食物溫度愈高，應是剛新鮮炸好。最後他發現架上有兩塊可樂餅呈紅色，於是馬上拿走，又大讚鏡頭效果好。

不少網友笑稱是天才方法，下次亦不怕買到隔夜熟食。據了解，原PO所有的紅外線鏡頭價值不菲，在亞馬遜網站（Amazon）的售價近27000日圓（約新台幣7370元），有網友表示嚇一跳，驚嘆原PO為了食物花了不少錢，「一個鏡頭等於200多塊可樂餅」、「很貴呢」、「有錢人的玩意，我們平民是不懂的」。

網友利用紅外線鏡頭，可以一秒看出超市熟食的溫度。圖取自／Twitter@kizuki_jpn

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文章授權轉載自《香港01》

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