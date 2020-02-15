超市炸物怎麼挑？天才網友出奇招 一秒看出食物溫度
不少超市都有熟食出售，但通常因擺得長時間亦變得冷冰冰，有日本網友因而想出一個解決方法，就是帶著紅外線鏡頭走進超市，偵測食物的溫度，如果見到紅色愈多，表示該食物溫度愈高，應是剛新鮮炸好。最後他發現架上有兩塊可樂餅呈紅色，於是馬上拿走，又大讚鏡頭效果好。
不少網友笑稱是天才方法，下次亦不怕買到隔夜熟食。據了解，原PO所有的紅外線鏡頭價值不菲，在亞馬遜網站（Amazon）的售價近27000日圓（約新台幣7370元），有網友表示嚇一跳，驚嘆原PO為了食物花了不少錢，「一個鏡頭等於200多塊可樂餅」、「很貴呢」、「有錢人的玩意，我們平民是不懂的」。
そういえばスマホ接続型のサーマルカメラなるものを買ってみたんですけど、スーパーで揚げたてホカホカ惣菜をピンポイントで発見するデバイスとして完ッ璧に機能してて草 pic.twitter.com/e96Ogc3nGT— 山口真弘 (@kizuki_jpn) February 7, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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