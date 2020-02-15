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他買87年老房驚見密室入口 打開一看嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
蔡斯（Chase Cresgy）在地下室發現密室入口，打開一看發現是一條隧道。圖擷自The Sun

近期獲得奧斯卡4項大獎的電影「寄生上流」，劇情裡頭的屋內密室令主角一家相當震驚，事實上在早期這種屋內密室的存在並不少見，往往為了存糧或是防空襲而存在。一位美國男子近期購買了一棟有87年歷史的老房子，意外發現在地下室的牆後有一個秘密機關，打開後竟然出現一條隧道，而隧道裡的一切令這名男子驚訝不已。

根據英國「太陽報」報導，來自美國印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的蔡斯（Chase Cresgy）剛剛搬進這棟老房子，並在地下室的牆後發現了一個密室入口，他說「我們正在看鍋爐，發現牆壁上有一個奇怪的地方，我們開始四處摸索，經過一番拉扯才把它打開」，而打開後蔡斯發現裡面其實是一條隧道，他拿著手電筒在陰暗潮濕的隧道探索，隧道灰白的牆壁上覆蓋著潮濕的斑點，地板上堆了一些舊垃圾和生鏽的鐵桶，而貨架上有著煤煙，對此蔡斯將這個隧道稱為「兇殺隧道」。

蔡斯表示「老實說，我一開始覺得真的很奇怪，但是現在認為這確實是房子的一部分」、「房屋清單上沒有任何一項提到隧道或顯示地下室的照片」，事實上這棟老房子推估建於一個世紀前，一位曾在一次世界大戰服務過的有錢醫生所建造，而這個隧道的用途疑似是用來做儲存煤炭。

隧道內的地板堆了一些舊垃圾和生鏽的鐵桶，而貨架上有著煤煙。圖擷自The Sun

第一次世界大戰 空襲 寄生上流
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