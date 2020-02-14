男子失明20多年 車禍後左眼視力奇蹟恢復

波蘭一名男子20年前因過敏反應導致雙眼受損，沒想到2年前在發生交通事故兩週後，他的左眼竟奇蹟般地恢復視力，甚至不需要依靠眼鏡輔助，還因此順利找到保全工作，重新看見這個世界。

根據外媒報導，來自波蘭西部戈茹夫市（Gorzow Wielkopolski）的戈拉傑（Janusz Goraj），在2018發生交通事故後，原本受傷的視網膜竟逐漸恢復視力，日前他接受電視台採訪提到，小時候因過敏反應導致視網膜受損，右眼完全失明，左眼僅感覺得到光線和模糊的輪廓。

2年前戈拉傑發生車禍，整個人撲到引擎蓋上，撞到了頭滑倒在地上，身上多處骨折，隨後被送往醫院急救。醫院發言人维斯涅夫斯卡（Agnieszka Wisniewska）接受採訪表示，「這種骨折不會很快痊癒需住院觀察，當時醫生並不擔心他的視力問題」。

事發兩週後，戈拉傑傷勢復原良好，令人意外的是，左眼的視力竟神奇恢復，甚至不需要依靠眼鏡輔助，但因他拒絕做更詳密的檢查，醫生只能猜測「可能是手術中使用大量抗凝血劑與其他藥物混和，意外幫助戈拉傑恢復了視力」。