男子失明20多年 車禍後左眼視力奇蹟恢復

波蘭一名男子20年前因過敏反應導致雙眼受損,沒想到2年前在發生交通事故兩週後,他的左眼竟奇蹟般地恢復視力,甚至不需要依靠眼鏡輔助,還因此順利找到保全工作,重新看見這個世界。

根據外媒報導,來自波蘭西部戈茹夫市(Gorzow Wielkopolski)的戈拉傑(Janusz Goraj),在2018發生交通事故後,原本受傷的視網膜竟逐漸恢復視力,日前他接受電視台採訪提到,小時候因過敏反應導致視網膜受損,右眼完全失明,左眼僅感覺得到光線和模糊的輪廓。

2年前戈拉傑發生車禍,整個人撲到引擎蓋上,撞到了頭滑倒在地上,身上多處骨折,隨後被送往醫院急救。醫院發言人维斯涅夫斯卡(Agnieszka Wisniewska)接受採訪表示,「這種骨折不會很快痊癒需住院觀察,當時醫生並不擔心他的視力問題」。

事發兩週後,戈拉傑傷勢復原良好,令人意外的是,左眼的視力竟神奇恢復,甚至不需要依靠眼鏡輔助,但因他拒絕做更詳密的檢查,醫生只能猜測「可能是手術中使用大量抗凝血劑與其他藥物混和,意外幫助戈拉傑恢復了視力」。

