快訊

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

英國瘋搶購限量版大麥克醬 網拍一瓶賣39萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
英國倫敦許多民眾排隊搶購限量版大麥克調醬。圖擷自The Sun

麥當勞是不少民眾心中的速食店首選，其中大麥克漢堡也是麥當勞的招牌餐點之一，如今大麥克裡的調醬也被麥當勞拿出來單獨販售，吸引許多民眾排隊搶購。英國倫敦麥當勞近期開賣一款限量版大麥克調醬，吸引上百位民眾排隊搶購，而在網購平台上甚至有人出價1萬英鎊（新台幣約39萬）販賣這款調醬。

根據英國「太陽報」報導，英國倫敦市中心萊斯特廣場的麥當勞12日開賣限量款大麥克調醬，而數百名麥當勞粉絲排隊搶購這500瓶限量調醬，據悉這款調醬是用麥當勞獨門秘密配方製成，漢堡愛好者可以自己用調醬製作漢堡，也可以用來沾薯條和炸物，而這款調醬也在網購平台「eBay」上出現驚人價格，有人將它以1萬英鎊（新台幣約39萬）出售，而另一款調醬的售價也落在250英鎊（新台幣約9790元）左右。

事實上，麥當勞自從1972年以來針對此調醬一直使用相同的配方，大麥克醬是蛋黃醬、黃芥末醬加醋、大蒜粉、蔥粉和辣椒粉的混合物，過去在澳洲麥當勞也曾限量販售過，更在eBay喊價到56萬元，而在2016年的拍賣會上也曾以6.5萬英鎊（新台幣約254萬）的價格被拍賣。

這款大麥克調醬深受民眾歡迎。圖擷自The Sun

麥當勞 漢堡 英國 速食
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

印度男以為染上新冠肺炎 怕傳家人竟跑去自盡

影／採訪中蒼蠅飛到臉上 男童一舉動讓觀眾目瞪口呆

小孩發燒全家在英隔離 台人曝醫院驚魂經歷

情人節其實是死亡紀念日？起源是為了紀念抗命犧牲的「Valentine」

相關新聞

英國瘋搶購限量版大麥克醬 網拍一瓶賣39萬元

麥當勞是不少民眾心中的速食店首選，其中大麥克漢堡也是麥當勞的招牌餐點之一，如今大麥克裡的調醬也被麥當勞拿出來單獨販售，吸引許多民眾排隊搶購。英國倫敦麥當勞近期開賣一款限量版大麥克調醬，吸引上百位民眾排隊搶購，而在網購平台上甚至有人出價1萬英鎊（新台幣約39萬）販賣這款調醬。

影／採訪中蒼蠅飛到臉上 男童一舉動讓觀眾目瞪口呆

許多民眾都有觀看新聞節目的習慣，而出現在電視上的受訪者若有什麼奇怪的舉動，都會被觀眾看得一清二楚，甚至成為網路上討論的話題。近期澳洲電視台到各地採訪大水影響的情形，其中有個一家四口的農村家庭接受採訪回答，觀眾仔細一看卻發現受訪男童臉上有蒼蠅停留，結果男童竟然面不改色的伸出舌頭將蒼蠅吞進肚，而這段畫面曝光後也引起網友熱烈討論。

印度男以為染上新冠肺炎 怕傳家人竟跑去自盡

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）延燒全球多國，目前印度已有3起確診病例，不過近日卻有一名男子因出現類似症狀，懷疑自己染上新冠肺炎害怕會傳染給家人，竟對家人丟石頭讓他們無法靠近，並把他們反鎖在家中自己再跑到母親墳墓附近上吊自盡，令家屬悲痛不已。

新冠肺炎買不到口罩？ 男穿帳棚搭飛機爆紅

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情擴散全球，各國掀起搶口罩的風潮造成口罩荒，因此民眾開始積極尋求其他防疫的方法，對此美國業者嗅到新商機，將原本用於運動賽事的「攜帶式帳棚」做為防疫用途，引起網友熱議。

一度雙眼近乎全盲 波蘭男遭車禍反重見光明

根據波蘭當地電視台「Gorzowianin」的報導，現年三十四歲的揚納斯・格萊居住在波蘭西部盧布斯卡省的戈茹夫市，他在二十年前因為劇烈的過敏反應而失去了右眼視力，左眼也只剩下能夠判別光線明暗和輪廓的程度，即便在18歲那年動過手術，也沒能夠成功恢復視力。2018年，在橫跨斑馬線時遭遇事故，頭部遭到汽車引擎蓋猛烈撞擊，大腿骨也因此骨折，因此住院兩週。

拒付贍養費 加國商人竟然「燒掉」2200萬現金

曾經競逐首都渥太華市長職位的加拿大商人麥康維爾(Bruce McConville)，為了逃避向離婚妻子及子女支付贍養費，在法庭上聲稱分兩次燒掉了100萬加元(約75萬美元)現金，但這個說法不為法官所接納，結果被判監30天，而且仍要每天給離婚妻子2000加元的贍養費。

他翻父遺物找到「600年歷史生鏽劍」 鑑定後價值百萬

有些家中車庫可能藏有一些長輩的囤積物，這些物品千萬不要隨意扔掉，仔細翻找說不定會出現一些有價值的歷史古物。一位英國男子在車庫整理父親遺物時，意外發現一把有凹坑的生鏽劍，因此決定將它拿到拍賣行上鑑定，沒想到有位加拿大買家出價3萬英鎊（新台幣約116.5萬元）購買，並指出這把劍出自於中世紀的蘇格蘭精銳僱傭兵，距今已有600年歷史。

寫真女星為找回自信隆乳成「ZZ罩杯」 對結果滿意想「繼續長大」

美國一位寫真女星法可西‧瑪耐吉麗，靠著一連串的隆乳手術讓胸圍來到「ZZ罩杯」。在接受英國報紙「Metro」報導時，她批露了一些因此帶來的特別煩惱，例如因為胸前過重、重心不穩而跌倒、穿鞋時要「側著穿」等等。雖然如此，她仍對這樣的結果感到滿意，並想繼續進行隆乳手術，而她胸前的植入物也很快就會超過7000CC。

日超市便當價格超佛！台幣價格曝光 網驚：買2盒爽爆

隨著物價調漲，台灣一份雞腿便當也要70元起跳，如果買到便宜又豐盛的便當，還會覺得不可思議。近日一名網友去日本超市，發現一盒炸雞塊冷便當，裡面裝有4到5樣的菜色，所賣的價格甚至比台灣還要便宜，便當照片價格曝光後，讓不少網友吃驚...

情人節出奇招！動物園拿蟑螂當「舊愛 」 演出餵食療癒秀

儘管情人節是一個和愛有關的節日，但可也能帶來關於前任與過往痛苦的提醒，美國聖安東尼奧動物園將給那些還為舊愛所困的人一個大...

影／戰鬥民族超愛他？電梯內放普亭肖像 揭俄國人超真實反應

俄羅斯一名網紅在電梯裡掛上總統普亭肖像，偷拍民眾反應，想看看俄國民眾私底下，對官方支持率高達近7成的普亭到底怎麼想。結果...

今年2月14日最夯情人節禮物 他自製「抗疫花束」應景

情人節送花是不少男友的例行公事，新型冠狀病毒下，不如來個限定應急版試試。菲律賓有網紅設計一款抗疫限定花束，除了兩款市面難求的口罩外，還有些消毒用品，應節之餘又珍貴實用，相信必定是今個情人節最佳禮物。

熱門新聞

北韓官員赴陸返國沒遵守隔離令 立即遭槍決

65歲退休成過去式？研究：退休年齡應推遲到這一年

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

波克夏示警：美股麻煩來了

美擴大制裁華為 不再有雜音

美股道瓊挫跌128點 新冠肺炎疫情疑慮再起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。