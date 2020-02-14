英國瘋搶購限量版大麥克醬 網拍一瓶賣39萬元

麥當勞是不少民眾心中的速食店首選，其中大麥克漢堡也是麥當勞的招牌餐點之一，如今大麥克裡的調醬也被麥當勞拿出來單獨販售，吸引許多民眾排隊搶購。英國倫敦麥當勞近期開賣一款限量版大麥克調醬，吸引上百位民眾排隊搶購，而在網購平台上甚至有人出價1萬英鎊（新台幣約39萬）販賣這款調醬。

根據英國「太陽報」報導，英國倫敦市中心萊斯特廣場的麥當勞12日開賣限量款大麥克調醬，而數百名麥當勞粉絲排隊搶購這500瓶限量調醬，據悉這款調醬是用麥當勞獨門秘密配方製成，漢堡愛好者可以自己用調醬製作漢堡，也可以用來沾薯條和炸物，而這款調醬也在網購平台「eBay」上出現驚人價格，有人將它以1萬英鎊（新台幣約39萬）出售，而另一款調醬的售價也落在250英鎊（新台幣約9790元）左右。

事實上，麥當勞自從1972年以來針對此調醬一直使用相同的配方，大麥克醬是蛋黃醬、黃芥末醬加醋、大蒜粉、蔥粉和辣椒粉的混合物，過去在澳洲麥當勞也曾限量販售過，更在eBay喊價到56萬元，而在2016年的拍賣會上也曾以6.5萬英鎊（新台幣約254萬）的價格被拍賣。