英國瘋搶購限量版大麥克醬 網拍一瓶賣39萬元
麥當勞是不少民眾心中的速食店首選，其中大麥克漢堡也是麥當勞的招牌餐點之一，如今大麥克裡的調醬也被麥當勞拿出來單獨販售，吸引許多民眾排隊搶購。英國倫敦麥當勞近期開賣一款限量版大麥克調醬，吸引上百位民眾排隊搶購，而在網購平台上甚至有人出價1萬英鎊（新台幣約39萬）販賣這款調醬。
根據英國「太陽報」報導，英國倫敦市中心萊斯特廣場的麥當勞12日開賣限量款大麥克調醬，而數百名麥當勞粉絲排隊搶購這500瓶限量調醬，據悉這款調醬是用麥當勞獨門秘密配方製成，漢堡愛好者可以自己用調醬製作漢堡，也可以用來沾薯條和炸物，而這款調醬也在網購平台「eBay」上出現驚人價格，有人將它以1萬英鎊（新台幣約39萬）出售，而另一款調醬的售價也落在250英鎊（新台幣約9790元）左右。
事實上，麥當勞自從1972年以來針對此調醬一直使用相同的配方，大麥克醬是蛋黃醬、黃芥末醬加醋、大蒜粉、蔥粉和辣椒粉的混合物，過去在澳洲麥當勞也曾限量販售過，更在eBay喊價到56萬元，而在2016年的拍賣會上也曾以6.5萬英鎊（新台幣約254萬）的價格被拍賣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言