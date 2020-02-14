影／採訪中蒼蠅飛到臉上 男童一舉動讓觀眾目瞪口呆

許多民眾都有觀看新聞節目的習慣，而出現在電視上的受訪者若有什麼奇怪的舉動，都會被觀眾看得一清二楚，甚至成為網路上討論的話題。近期澳洲電視台到各地採訪大水影響的情形，其中有個一家四口的農村家庭接受採訪回答，觀眾仔細一看卻發現受訪男童臉上有蒼蠅停留，結果男童竟然面不改色的伸出舌頭將蒼蠅吞進肚，而這段畫面曝光後也引起網友熱烈討論。

澳洲在經歷野火危機後，接著迎來的是洪水衝擊，連日豪雨已造成雪梨數個水壩滿溢，雖然解決了部分地區的乾旱問題，但降雨未平均分配，也為民眾帶來新的煩惱，根據「Labbible」網站報導，澳洲電視台為了解近期降雨如何影響農村，便採訪了這戶一家四口的家庭，而採訪過程中有蒼蠅一直飛來干擾，甚至停留在受訪男童的臉上，但接下來男童的舉動卻讓觀眾看傻眼。

當蒼蠅停留在男童臉上時，他緩緩伸出舌頭將臉上的蒼蠅舔進嘴裡，並在數秒的時間內吃進了2隻蒼蠅，而看到這畫面的觀眾也將該影片上傳至網路上，立刻引起熱議，網友紛紛留言「在乾旱中，蒼蠅可能是重要的蛋白質來源」、「他的嘴裡將會有嗡嗡聲」、「為什麼蒼蠅可以躲避快速移動的手卻不能躲避慢速移動的舌頭」、「他是蜥蜴嗎」、「太噁心了吧」。