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印度男以為染上新冠肺炎 怕傳家人竟跑去自盡

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續擴散，居然導致印度一男子懷疑自己染上該病造成不幸事件。圖為中國大陸防疫一景。新華社

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19）延燒全球多國，目前印度已有3起確診病例，不過近日卻有一名男子因出現類似症狀，懷疑自己染上新冠肺炎害怕會傳染給家人，竟對家人丟石頭讓他們無法靠近，並把他們反鎖在家中自己再跑到母親墳墓附近上吊自盡，令家屬悲痛不已。

根據印度「浦那鏡報」報導，印度一名50歲的男子克理希納（Bala Krishna）於5日因出現新冠肺炎類似症狀就醫，但被醫生診斷為一般感冒並建議他配戴口罩，不過當他聽到醫生叫他配戴口罩就誤以為自己得了新冠肺炎，於是9日返家時便把自己關在房間裡並要求家人與他保持距離。

克理希納的兒子穆拉利（Bala Murali）透露，父親從10日開始就不停觀看新冠病毒相關影片，並不停表示自己有類似症狀，他的妻子和三個孩子甚至其他親戚都試圖說服他並沒有染上新冠肺炎，而且如果真的得病，醫生也不會放過他，但只要家人一接近，他便會朝他們丟石頭。

克理希納深信自己染上新冠肺炎，隔天他將家人反鎖在家中後獨自出門，他的妻子發現後立刻請鄰居幫忙開門，但當他們發現克理希納時已經是在他母親墳墓附近發現了他的遺體。

穆拉利提到父親曾撥打政府熱線電話求助，但他們卻只是說如果近期沒去過中國大陸就無須擔心，於是穆拉利指責政府沒有安撫父親的情緒，若他們能及時提供幫助，父親可能就不會死了。

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