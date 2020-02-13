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一度雙眼近乎全盲 波蘭男遭車禍反重見光明

聯合新聞網 / 綜合報導
目前恢復左眼視力的揚納斯，在醫院擔任保全工作。圖／Gorzowianin

根據波蘭當地電視台「Gorzowianin」報導，現年三十四歲的揚納斯・格萊（Janusz Góraj）居住在波蘭西部盧布斯卡省的戈茹夫市（Gorzów Wielkopolski, Lubuskie），他在二十年前因為劇烈的過敏反應而失去了右眼視力，左眼也只剩下能夠判別光線明暗和輪廓的程度。

2018年，揚納斯在橫跨斑馬線時遭遇事故，頭部遭到汽車引擎蓋猛烈撞擊，大腿骨也因此骨折，因此住院兩週。住院期間的某一天，揚納斯突然發現自己左眼可以看得見了，此後左眼視力便逐漸恢復到幾乎健全、連眼鏡也不需要戴的狀態。

直到現在，視力恢復的原因仍舊成謎，有醫生認為，或許是手術中所使用的大量抗凝血劑所導致；揚納斯自己則認為，應該與頭部所遭受到的兩次撞擊有關：一次是撞上引擎蓋，另一次則是撞上柏油路面。不過揚納斯拒絕接受院方近一步的調查。

目前，揚納斯已經透過恢復的左眼視力，成功找到一份保全工作，負責觀看監視器錄影。而他被保全公司分配到的職位，恰好就是這間讓他恢復光明的醫院。

波蘭 視力 保全 事故 過敏反應
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根據波蘭當地電視台「Gorzowianin」的報導，現年三十四歲的揚納斯・格萊居住在波蘭西部盧布斯卡省的戈茹夫市，他在二十年前因為劇烈的過敏反應而失去了右眼視力，左眼也只剩下能夠判別光線明暗和輪廓的程度，即便在18歲那年動過手術，也沒能夠成功恢復視力。2018年，在橫跨斑馬線時遭遇事故，頭部遭到汽車引擎蓋猛烈撞擊，大腿骨也因此骨折，因此住院兩週。

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