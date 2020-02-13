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拒付贍養費 加國商人竟然「燒掉」2200萬現金

世界日報 / 編譯盧炯燊/綜合報導
加拿大商人麥康維為了逃避向離婚妻子及子女支付贍養費，在法庭上聲稱分兩次燒掉100萬加元現金。 取自臉書

曾經競逐首都渥太華市長職位的加拿大商人麥康維爾(Bruce McConville)，為了逃避向離婚妻子及子女支付贍養費，在法庭上聲稱分兩次燒掉了100萬加元(約2260萬元台幣)現金，但這個說法不為法官所接納，結果被判監30天，而且仍要每天給離婚妻子2000加元(約45000元台幣)的贍養費。

渥太華公民報(Ottawa Citizen)報導，55歲的麥康維爾曾在2018年競選渥太華市長，但最終失敗。他上星期在安省最高法院的聆訊中，向法官菲利普斯(Kevin Phillips)表示，他去年分別從六個不同的銀行帳戶提取了25筆款項，合共約100萬加元，先於9月23日扔進火堆燒掉74萬3000元，12月15日再燒29萬6000元。

麥康維爾聲稱有銀行收據證明他提取了這些錢，但承認沒有紀錄他起火堆的經過，也沒有人見到他放火燒錢。

一開始麥康維爾說「毀掉錢」，法官追問他是甚麼意思時，麥康維爾回答就是把錢燒掉。他解釋，正常來說是不會這樣做，他並不是物質慾重的人，而且強調自己一直很節儉，這就是他的生意能夠維持31年的原因。

但法官直言並不相信他的說法，指麥康維爾並不誠實，而且從道義上亦應受到譴責，因為他所做的事情，是蓄意及直接破壞子女的利益。

在早前的離婚訴訟中，麥康維爾始終沒有披露自己的財務狀況，而且違反法庭禁止轉移資產的命令，將部分物業及公司股權賣給他以前的會計師，所賺的錢就是後來燒掉的錢 。

法官菲利普斯裁定麥康維爾違反轉移資產禁令，判刑30天。此外因為沒有披露自己的財務狀況，被判每天向前妻支付2000元贍養費。

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