他翻父遺物找到「600年歷史生鏽劍」 鑑定後價值百萬

有些家中車庫可能藏有一些長輩的囤積物，這些物品千萬不要隨意扔掉，仔細翻找說不定會出現一些有價值的歷史古物。一位英國男子在車庫整理父親遺物時，意外發現一把有凹坑的生鏽劍，因此決定將它拿到拍賣行上鑑定，沒想到有位加拿大買家出價3萬英鎊（新台幣約116.5萬元）購買，並指出這把劍出自於中世紀的蘇格蘭精銳僱傭兵，距今已有600年歷史。

根據英國「每日郵報」報導，英國這位男子在車庫整理父親遺物時，意外發現一把生鏽的劍，而這把劍連劍鋒都消失了，劍表面上也出現凹坑，但這位男子仍將劍拿到約克郡的斯基普頓（Skipton, Yorkshire）拍賣行上鑑定，原本這把劍初估價值200英鎊（新台幣約7700元），但在拍賣會上有位加拿大買家竟出價3萬英鎊（新台幣約116.5萬元）購買，斯科特拍賣行表示這把劍表面上的凹坑代表它可能已經被埋藏很多年。

而愛丁堡劍製造商的武器專家麥克唐納（Paul Macdonald）表示「這把劍輕巧且快得令人難以置信」，他指出自己曾在愛爾蘭國家博物館看過3或4把這種類型的劍，他認為這把劍可能是被13至16世紀的蘇格蘭精銳僱傭兵所使用，而這種劍也是英軍在蘇格蘭高地進行戰鬥的首選武器，而上一次使用這種武器的戰役為1689年的基利克蘭基之戰。