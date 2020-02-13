寫真女星為找回自信隆乳成「ZZ罩杯」 對結果滿意想「繼續長大」

美國一位寫真女星法可西‧瑪耐吉麗(Foxy Menagerie)，靠著一連串的隆乳手術讓胸圍來到「ZZ罩杯」。在接受英國報紙「Metro」報導時，她披露了因此帶來的煩惱，例如因為胸前過重、重心不穩而跌倒、穿鞋時要「側著穿」等等。雖然如此，她仍對這樣的結果感到滿意，並想繼續進行隆乳手術，而她胸前的植入物也很快就會超過7000CC。

根據報導，今年42歲的法可西，在6年前離婚後，為了讓自己煥然一新，做了第一次的隆乳手術，從此像「滾雪球」般欲罷不能。到目前為止，她胸前的植入物已經來到6640 cc。她向記者表示：「我希望能擁有更完美的沙漏型身材，因此我今年已經安排了更多的整形手術，5月的時我還要去做屁股的整型。」

法可西說，她小時候非常害羞，而且相貌平凡， 而整型手術真的影響她「非常、非常大，手術完之後，我整個人都變的更有自信了。」她在學生的時候曾經做過模特，結婚後便停止，一直到離婚後才重操舊業。

這樣的胸部尺寸也帶給她一些異於常人的煩惱。在對外觀變得更自信的同時，她發現她再也做不到一些習以為常的事。她不能用瓦斯爐煮飯，因為可能會燒到她自己；她沒辦法直接彎下腰穿鞋，必須先把腳張開到旁邊；因為前後不平衡的重量，下樓時，她一定要抓著扶手慢慢下樓，因為她曾因此摔下樓梯好幾次。

除此之外，路人也因此常對她投來奇異的眼光，法可西說，對她來說這並不對她造成困擾，除了某些太過越界或無禮的行為，她很能理解人們會對她的身材感到好奇，而她也樂意和路人合照「就像尼斯湖水怪一樣，你從沒想到有這種東西，當你看到時，你會想跟它一起拍一張照片。」

一路走來，法可西的家人並不完全支持她的手術，且有些擔心。法可西也承認他對這些整型手術「是有些沉迷過度了」，但她也表示「我不知道我對自己的身材會不會有滿意的一天，目前為止，我還沒決定想讓我的胸部整形到多大，但肯定是會超過7000CC的了。