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日超市便當價格超佛！台幣價格曝光 網驚：買2盒爽爆

聯合新聞網 / 綜合報導
日本超市的便當菜色相當豐富，有PTT網友讓眾人猜猜看一份多少錢。圖翻攝自PTT

隨著物價調漲，台灣一份雞腿便當也要70元起跳，如果買到便宜又豐盛的便當，還會覺得不可思議。近日一名網友去日本超市，發現一盒炸雞塊冷便當，裡面裝有4到5樣的菜色，所賣的價格甚至比台灣還要便宜，便當照片價格曝光後，讓不少網友吃驚。

一名網友在PTT上貼出一張便當照，表示日前晚上6點逛日本岡山超市，看到一款炸雞塊冷便當，菜色除了有白飯，還有唐揚炸雞塊、義大利麵、酸梅及醃蘿蔔等，菜色算是豐盛、分量也很足夠，沒想到一看便當價格，卻出乎他的意料，事後該名網友也將便當照片貼上PTT，讓網友猜猜看這盒便當價格多少錢。

看到照片後，網友紛紛猜測「300日圓左右吧！如果特價時間去砍半」、「230日圓，其實算成台幣跟台灣差不多吧」、「標準答案298日圓不用謝我」。最後原PO在留言處公布答案，便當價格寫著價格「198円」換算新台幣不到56元，讓網友直呼「一盒沒吃飽真的可以買2盒，爽爆」。

不過有網友持不同角度看法，表示「日本超市比較推薦自己去熟食區挑，炸雞炸豬排烤魚，有特價的話這些吃起來會比較爽」、「上禮拜買過，普普，御飯團比較好吃」、「光論價錢是比台灣便宜，可是這種菜色在台灣應該會被嫌到爆炸」。

原PO公布答案，一份便當198円，換算新台幣不到56元。圖翻攝自PTT

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