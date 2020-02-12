今年2月14日最夯情人節禮物 他自製「抗疫花束」應景

情人節送花是不少男友的例行公事，新型冠狀病毒下，不如來個限定應急版試試。菲律賓有網紅設計一款抗疫限定花束，除了兩款市面難求的口罩外，還有些消毒用品，應節之餘又珍貴實用，相信必定是今個情人節最佳禮物。

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐亞洲多國，菲律賓更是繼中國後首現死亡個案的國家，令國民人心惶惶。本身是影片製作人的Rigel Thomas Morre，因看到疫情嚴重，在菲律賓出現首宗確診後，即時靈機一觸設計出這款將抗疫用品結集而成的花束。

從Morre上載的圖片可見，抗疫花束包括兩個市面難求的外科口罩和類似N95的口罩，另有3支酒精搓手液、3支酒精及3塊殺菌肥皂。花束配上橙色、黃色太陽花及數支紅玫瑰置頂，賣相討好。整束抗疫花束成本約600菲律賓披索（約354元台幣）。

他表示，希望這抗疫花束面世，能稍微緩和大眾面對疫症時恐懼的心情，又指本來只是娛樂一下大家，但「如果這造成一個新趨勢，那為何不做呢？我們今天確實需要酒精，肥皂和口罩」。Morre最後還在帖文中選出5位留言者，送出他自製的花束。

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文章授權轉載自《香港01》