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影／網購送來大驚喜！近6公尺長「巨大恐龍」降臨他家

聯合新聞網 / 綜合報導
安德烈訂購了恐龍模型，想做為聖誕禮物送給兒子，不料模型的實際尺寸卻相當巨大，令他十分震驚。圖／取自Andre Bisson臉書

英國一名父親安德烈（Andre Bisson）為了給兒子製造驚喜，便在網路上訂購了恐龍模型，打算做為聖誕禮物送給他。沒想到，模型送來時卻讓安德烈跌破眼鏡，原以為僅有3公尺長的恐龍模型，沒想到實體竟近6公尺長，甚至要動用起重機才可將其送到家中，讓這名爸爸驚呆了。

根據《每日郵報》報導，安德烈的4歲兒子受電影的影響，對恐龍情有獨鍾，甚至還向他許願，希望能得到最大的食肉牛龍（Carnotaurus）。安德烈為了實現兒子的心願，隨及在網路上搜尋恐龍模型，正巧發現一座歇業的遊樂園在出清拍賣，他便立刻下單，以1000英鎊（約新台幣3.8萬元）的價格買下了一個恐龍模型。

安德烈表示，該遊樂園的網站上並未明確寫出恐龍模型的實際尺寸，所以他只能透過網站的照片推測大小，他原以為訂購的模型大約長3公尺、高1.5公尺，沒想到實際送來的恐龍卻足足有5.8公尺長，高度也有2.3公尺，讓安德烈相當驚訝。

安德烈提到，原先訂購模型是為了當作聖誕禮物送給兒子，但因為恐龍的尺寸實在太過巨大，一般的卡車根本無法直接運送，使送貨日期一再拖延，最後更是動用了起重機，才成功將這個「遲來的聖誕驚喜」送到他家中。而遊樂園為了表示歉意，也另外送上一隻尺寸較小的恐龍模型當做賠罪。

「從來沒有想到，我只是想向熱愛恐龍的兒子展現父愛，卻意外地讓全世界都知道了！」安德烈幽默的看待這一起意外，他也將此事分享到個人臉書，針對網友的回應，他也開玩笑的表示「簡單來說，就是因為沒有狗當寵物，所以買了一隻恐龍回來了」。

該恐龍模型相當巨大，甚至要動用起重機，才順利將其運送到安德烈家中。圖／取自Andre Bisson臉書

安德烈訂購了恐龍模型，想做為聖誕禮物送給兒子，不料模型的實際尺寸卻相當巨大，令他十分震驚。圖／取自Andre Bisson臉書

安德烈將恐龍模型擺放在院子裡，更幽默地以「寵物」稱呼牠。圖／取自Andre Bisson臉書

英國 恐龍
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