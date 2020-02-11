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日本塑膠袋收費政策殺人？ 老翁「悲憤攻心」送醫不治

聯合新聞網 / 綜合報導
日本神奈川日前傳出一名老翁，因太生氣塑膠袋要收費，對店員動手動腳遭警方逮捕。圖/Google Map

因應塑膠垃圾所帶來的污染，台灣近幾年開始擴大實施「限塑」，包括不免費提供塑膠袋、一次性塑膠吸管等。包裝文化深植人心的日本，也將在今年7月進行塑膠袋收費的政策。不少日本店家提前實驗收費政策，沒想到上週卻傳出一名老翁，因不滿塑膠袋要收費，當場氣炸對店員動手動腳，被帶回警局後身體出現異狀，最後不幸身亡。

根據《每日新聞》報導，上週五（7日）神奈川有一名66歲的老翁，前往二手用品店購物。結帳時，他聽到塑膠袋要收費的規定，竟當場氣炸，憤怒地抓住店員的領口。警方到場後，將老翁帶回警局，但他仍持續大吵大鬧。在5名警員要一起將老翁安置到其它空間時，老翁的身體卻突然出現異狀，送醫後不治身亡。

這起突發事件嚇壞眾人，誰也沒想過這項塑膠袋收費政策，竟會「氣死人」。日本網友就對此事件下了評論，認為這名老翁就跟三國時期的周瑜一樣「悲憤而死」，也有人將老翁比喻成現代版的「陸遜」，更有網友稱老翁為「將生命獻給塑膠袋的男人」、「塑膠袋收費的第一位死者」。

日本塑膠袋收費的政策，原是要在今年4月上路，但因準備時間不足，延至東京奧運開幕前的7月登場，向國際展現日本重視環保的決心。這項政策，勢必對已將包裝文化內化成尊重、禮儀等理念的日本人，成為一大挑戰。

日本政府為使塑膠袋收費政策順利實施，目前已展開大規模實驗。圖/YouTube

塑膠袋 東京奧運 限塑
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