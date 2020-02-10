家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

你不知道的披薩軼聞！9日是美國的「國立披薩日」，有媒體整理出關於披薩的冷知識，如以前美國情報機關很喜歡裝扮成外送披薩員做為國內情報蒐集的偽裝；人們超喜歡為披薩設立各種奇怪的紀錄，如外送披薩的最高海拔紀錄等。台灣先前也有廠商將奶茶的珍珠加到披薩上，引發網友熱議。

2020-02-10 19:08