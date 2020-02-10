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家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期
屋內飄出惡臭、天花板流出詭異液體，結果竟是樓上鄰居的「屍油」！美國明尼蘇達州一名男子近日發現自己家中的天花板一直不停的流出不明液體，甚至還發出陣陣惡臭，讓他實在受不了找來專家追查，沒想到那些液體其實是樓上住戶死了一個星期後所流出來的「屍油」，不禁讓男子嚇的毛骨悚然。
根據《每日郵報》報導，一名名為麥可奎迪（AJ McCrady）的男子，近日在自己位於明尼蘇達州阿波利索的公寓內，一直不斷聞到惡臭並發現屋內的一處牆上有著不明的污漬，於是打電話給維修人員來檢查究竟是怎麼一回事，不料當他們到公寓樓上進行調查時，意外發現樓上鄰居死在家中，而且已經一個多星期，而那些恐怖的黑色液體，就是從鄰居屍體中所流出的「屍油」，麥可奎迪表示「我的公寓最近聞起來很恐怖，我才發現住在我上面的那個人已經死了一個多星期了」。
報導中也提到，事發後經警方調查，在鄰居屋內並無發現任何可疑物品，因此推測鄰居應該是在睡覺時自然死亡。麥可奎迪也在自己的推特（Twitter）上PO文透露，自己剛開始看到液體流出時，還以為是家中的浴室漏水，怎樣都沒想到會是樓上鄰居死了一個星期後所流出的血。
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