披薩的奇聞軼事 加入珍珠引熱議

你不知道的披薩軼聞！9日是美國的「國立披薩日」，有媒體整理出關於披薩的冷知識，如以前美國情報機關很喜歡裝扮成外送披薩員做為國內情報蒐集的偽裝；人們超喜歡為披薩設立各種奇怪的紀錄，如外送披薩的最高海拔紀錄等。台灣先前也有廠商將奶茶的珍珠加到披薩上，引發網友熱議。

披薩的冷知識

根據芝加哥《虛擬頻道9》報導，美國除了9日是國立披薩日外，針對不同口味披薩也有不同的紀念日：9月5日是起司披薩節、9月20日是義式臘腸披薩日，還有10月的披薩月，都是為了披薩設立的節日，人們對於披薩到底有多熱愛，可以從幾個冷知識了解。

首先，根據科學研究指出，披薩是人類最容易上癮的食物之一。由於披薩完美的將脂肪與碳水化合物結合，佐以配料、色澤與口感都非常容易讓人想一吃再吃。另外，人工智慧也可以應用在披薩上，科學家可以透過AI，讓機器將披薩圖掃描進去後，列印出可食用的披薩。

有報導指出，美國情報機關在政客或記者時，也常常會利用偽裝披薩外送的手段獲取情報。金式世界紀錄中也提到許多關於披薩的紀錄：2006年，有人將披薩從馬德里送到紐西蘭的威靈頓；史上最貴可食用的披薩價值美金2700元，灑滿金箔、松露等奢華配料。

創意披薩引發話題

人類目前海拔最高的披薩外送紀錄是非洲吉力馬札羅火山的5895公尺，當初會有人異想天開，是因為某知名企業在該國（坦尚尼亞）的宣傳活動。《費城NBC》提到，因應披薩日，各地都有推出優惠讓民眾享用。

台灣也曾有企業將台灣傳統美食珍珠奶茶加到披薩中，引發網友熱議，因為當時許多台灣珍珠與日本美食結合的新聞，讓許多人有「珍珠不能亂加」、「披薩上怎麼能有珍珠」、「嚴正譴責夏威夷披薩（因為上面有鳳梨）」等討論。

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