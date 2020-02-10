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英國3房屋子底價39元 不給賞屋但滿是「往日時光」
英國北約克郡（North Yorkshire）有間三臥室房屋正進行拍賣，起標價為1英鎊（約新台幣39元），只要無人競標，民眾就能以低價買入，近日有媒體報導指出，雖然房屋外觀不起眼，但打開門會發現保存完好的髮廊，包含獨立吹風機、椅子、髮型圖片、壁紙都完美保留，彷彿穿越時空回到過去。
根據外媒報導，這棟房子在市場上已有20多年，但沒人知道房屋的確切地址，唯有標下的買家能獲得相關訊息，換句話說就是「不開放現場參觀」，近期將會進行公開拍賣。
近日Teesside Live揭曉房屋的神秘面紗，打開外觀不起眼的大門，會發現保存完好的髮廊，從舊式的獨立式吹風機到髮型圖片都完整留下，當年裝飾的壁紙依然保留在牆上，連鏡子和椅子也原封不動，令人感到相當驚艷。
拍賣師邦德·沃爾夫（Bond Wolfe）表示，「這間房子需要改造成現代化，所以底價才開最低，裡頭包含廚房、浴室、後院、室外廁所及一間空房」。
Three-bed house could be yours for £1 - but all is not what it seems insidehttps://t.co/EZM5Bw3j0l pic.twitter.com/LOfoFaiH77— Daily Mirror (@DailyMirror) February 1, 2020
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