英國3房屋子底價39元 不給賞屋但滿是「往日時光」

英國北約克郡(North Yorkshire)有間三臥室房屋正進行拍賣,起標價為1英鎊(約新台幣39元),只要無人競標,民眾就能以低價買入,近日有媒體報導指出,雖然房屋外觀不起眼,但打開門會發現保存完好的髮廊,包含獨立吹風機、椅子、髮型圖片、壁紙都完美保留,彷彿穿越時空回到過去。

根據外媒報導,這棟房子在市場上已有20多年,但沒人知道房屋的確切地址,唯有標下的買家能獲得相關訊息,換句話說就是「不開放現場參觀」,近期將會進行公開拍賣。

近日Teesside Live揭曉房屋的神秘面紗,打開外觀不起眼的大門,會發現保存完好的髮廊,從舊式的獨立式吹風機到髮型圖片都完整留下,當年裝飾的壁紙依然保留在牆上,連鏡子和椅子也原封不動,令人感到相當驚艷。

拍賣師邦德·沃爾夫(Bond Wolfe)表示,「這間房子需要改造成現代化,所以底價才開最低,裡頭包含廚房、浴室、後院、室外廁所及一間空房」。

Three-bed house could be yours for £1 - but all is not what it seems insidehttps://t.co/EZM5Bw3j0l pic.twitter.com/LOfoFaiH77