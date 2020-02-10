垃圾貼錢測主動幫忙度 母實驗結果超心涼

無論中外，一般家庭的觀念還是男主外女主內，大部分家事是由家中女性來處理，就算先生下班回家也不一定會主動幫忙，如果是雙薪家庭，女性下班後還要處理家事，真是夠辛苦了。澳洲一位母親突發奇想要測試一下，在金錢的誘惑下，先生和小孩是否會主動幫忙做家事或整理家務。

根據「每日郵報」報導，這位澳洲籍的母親在臉書分享這項為期一周的測試結果，引起很多迴響。首先她在衛生紙捲的硬殼上貼上20元澳元紙幣，放在廁所馬桶旁邊明顯的地方，第3天起母親還在廁所多增加一個衛生紙捲的硬殼，用來吸引家人的注意。不僅如此，她還另在房門旁邊的地上放一小紙片，背面貼上5元澳元紙幣，還註明「發現者所有」。一周過後，兩處的垃圾依然躺在原處，顯然家中其他成員對隨手清理垃圾不感興趣，當然澳洲母親的這項實驗也宣告不成功。

這位澳洲籍母親在臉書貼文分享這樣實驗結果，還不氣餒的說「很顯然，這個遊戲在這裡還沒有成功，也許有一天回成功。所以現在，我將繼續增加獎金，因為知道獎金會回來」，該文已經有4500個人按讚。有網友在臉書貼文回應「我的孩子們可能會撿起地上垃圾，取出錢後，再把垃圾扔回地板上」、「就算衛生紙捲開始在我家的地板上分解了，也沒人會撿起來」。