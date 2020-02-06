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武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

韓YouTuber扮肺炎患者地鐵狂咳 乘客恐慌急報警

香港01 / 記者李梓媛／報導
南韓YouTuber 「우짱」。 圖／翻攝自Youtube

武漢肺炎疫情持續擴散，人心惶惶。在這個非常時期，竟然再有YouTuber製造恐慌，於地鐵內狂咳、路中心暈低。他事後還於網上留言：因為這樣多了廣告費！

武漢肺炎疫情於全球擴散。正當所有人也憂心忡忡時，竟然有人以此發「災難財」。近日，韓國YouTuber우짱於YouTube上載影片，他於影片中假扮是武漢肺炎患者，於地鐵車廂內不戴口罩狂咳、更於路中心突然暈倒，將路經的市民嚇倒。雖然有人報警求助，不過他事後於網上留言，指自己只被警察訓示便完事。不少網民留言批評他的行為，要求警察給予嚴厲處分。

YouTuber 「우짱」，自稱是一名患有「妥瑞症」（Tic Disorder）的患者。患者會突然抽動、不由自主地晃動身體、發出一些奇怪聲音。他平時上載的影片，大多數都是以妥瑞症患者身份，挑戰一些平常人容易做到的事情。不過，不少網民曾經懷疑他是否真的有這個病。

除了他之外，早前亦有韓國YouTuber於地鐵站內上演病患與醫護的追逐戰。YouTuber 「비슷해보이즈」於韓國東大邱火車站內，讓演員穿上全套保護裝，追著另一名戴著口罩的疑似病患者，造成市民恐慌。

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文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎 YouTuber
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