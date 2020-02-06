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愛情增溫癖好？她每日被男友餵一萬卡路里 體重目標270公斤

聯合新聞網 / 綜合報導
潔西卡與艾瑞克有種特殊僻好，這讓二人的感情升溫。 圖擷自dailymail

不管是模特兒身材還是棉花糖女孩都有彼此的市場，而在美國就有一起特殊例子，26歲的潔西卡（Jessica Wilson）在網路上與34歲艾瑞克（Eric Buddenhagen）相遇，艾瑞克在「飼食者」的網站上找尋「很能吃的大號女子」，潔西卡完全符合他的條件，二人進而開始交往，而艾瑞克特殊的餵食癖好讓這段感情更升溫。

根據《METRO》報導，潔西卡一直在找尋「飼養者（feederism）」，就是一個喜歡餵養伴侶並看到自己體重增加的人，這是一種特殊僻好，雙方在另一半增肥的過程中，會產生興奮感以增進彼此的感情，因此當潔西卡遇到艾瑞克時，二人一拍即合也開始潔西卡的增肥計劃。

二人從2019年8月開始約會，他們在一個月後找到規律生活，潔西卡每天早餐吃咖啡、水果及兩個麵包，午餐吃一塊大披薩跟雞翅，晚餐則是義大利麵，另外在其他時間也會用果汁、汽水、巧克力、暑片等零食攝取熱量，平均每天可以吃5千卡路里，而每周還有兩天的「餵養日」，最高可攝取上萬卡路里。

潔西卡表示「在餵養日艾瑞克通常會帶我去自助餐廳，為我點些不同的食物，我的胃就會被撐開，而吃東西時，艾瑞克會摸我的肚子並說些鼓勵的話」。在每天暴飲暴食之下，潔西卡的血壓、膽固醇、血糖指數都在標準內，每位醫生都對她的健康狀況感到震驚

潔西卡說「我們的身材完全不同，艾瑞克186公分、86公斤，我168公分、204公斤，艾瑞克認為我的腹部很性感」，而二人的目標是讓潔西卡達到600磅（約272公斤），他們將食物融進彼此的愛情生活，也相信食物為帶給他們新的情感。

潔西卡現在是204公斤，他們希望潔西卡能胖到272公斤。圖擷自dailymail

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