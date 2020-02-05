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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

太巧！日本這家酒店撞名「新型冠狀病毒」 業者曝現況

2020-02-05 20:16聯合新聞網 綜合報導

大阪科羅納酒店「Corona Hotel」與與新型冠狀病毒「Coronaviru...
大阪科羅納酒店「Corona Hotel」與與新型冠狀病毒「Coronavirus」的前綴詞一模一樣。圖翻攝自google map
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武漢肺炎疫情蔓延20幾個國家，各國陸續出現確診病例，日本厚生勞動省4日宣布新增第23例確診，讓不少民眾感到恐懼，紛紛在網路關切防疫資訊，不過日前有網友提到，位於大阪的一間酒店疑似與新型冠狀病毒有關，貼文曝光引發網友討論，酒店人員也出面回應。

日本富士電視台節目「とくダネ！」（Tokudane!）近日報導武漢肺炎時，提醒民眾別亂傳沒查證的訊息，避免製造恐慌，節目組更舉例出社群軟體流傳的一個假訊息，提到位於大阪的科羅納酒店（大阪コロナホテル）深受假訊息困擾，因為其酒店名稱「Corona Hotel」的「Corona」，與新型冠狀病毒「Coronavirus」的前綴詞一模一樣，民眾以訛傳訛，開始在網路上貼出科羅納酒店與武漢肺炎有關聯的資訊。

節目組也貼出許多網路負面訊息，包含「我訂完飯店才發現名字叫做科羅納酒店，好可怕！」、「新大阪車站前有間科羅納酒店讓我笑了，感覺真不吉利」等。

根據維基百科資料顯示，「Corona」是一個環繞太陽周圍的電漿光環，稱為日冕，只不過近期新型冠狀病毒肆虐，「Coronavirus」這詞也被媒體多次使用，讓許多民眾對「Corona」越來越負面。

節目「とくダネ！」後續前往科羅納酒店，訪問到一名櫃台人員表示「有幾位客人打電話來，詢問我們『這個名字沒問題嗎？』之類的」，證實有一部分民眾確實對「Corona」有些介意。大阪科羅納酒店也在推特上po出澄清文「各位…冠狀病毒與本大阪科羅納酒店毫無關係！！真的沒有關係哦！！！！！」，業者也表示，幸好民眾只是問一問，目前沒有出現出現大量退房的狀況。

此外，根據外國媒體報導，來自墨西哥酒精飲料廠「Corona beer」也深受其害，網路上突然暴增「Corona啤酒病毒」(Corona beer virus）或「啤酒病毒」（beer virus）等詞，也讓業者急忙撇清關係。

有網友從科羅納酒店訂完房後，發現酒店名字覺得「好可怕！」。圖翻攝自日本節目「とく...
有網友從科羅納酒店訂完房後，發現酒店名字覺得「好可怕！」。圖翻攝自日本節目「とくダネ！」（Tokudane!）
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業者表示，目前沒有出現出現大量退房的狀況。圖翻攝自日本節目「とくダネ！」（Tok...
業者表示，目前沒有出現出現大量退房的狀況。圖翻攝自日本節目「とくダネ！」（Tokudane!）
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▼業者澄清「與病毒毫無關係！」

武漢肺炎新型冠狀病毒假訊息

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