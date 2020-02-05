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謊稱「罹患武漢肺炎」害班機折返 網紅坦承：只是想衝人氣

2020-02-05 17:26聯合新聞網 綜合報導

加拿大西捷航空一班從多倫多飛往牙買加的航班上，竟有一名男子謊稱自己得了武漢肺炎，...
加拿大西捷航空一班從多倫多飛往牙買加的航班上，竟有一名男子謊稱自己得了武漢肺炎，導致班機被迫立即折返。圖擷自Global News
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武漢肺炎疫情延燒各國，造成民眾人心惶惶，但在3日加拿大西捷航空一班從多倫多飛往牙買加的航班上，竟有一名男子謊稱自己得了武漢肺炎，導致班機被迫立即折返多倫多皮爾森國際機場，事後他坦承只是在開玩笑，目前他已經被警方逮捕。

綜合媒體報導，男子波托克（James Potok）是一名28歲小有名氣的音樂創作歌手，來自加拿大旺市（Vaughan），3日他在搭乘飛往牙買加的航班上對著機上243名乘客表示，「大家能注意一下我這邊嗎？我剛從有冠狀病毒的湖南回來，現在感覺不太舒服，謝謝」。

男子一邊說還一邊拿著手機自拍，他的一番言論造成機上民眾恐慌，機組人員得知消息後也十分緊張，並立刻要求男子戴上口罩以及手套，再將他帶到機艙後方進行隔離，飛機也立即折返回多倫多皮爾森國際機場。

事後男子坦承當時這樣講只是想開個玩笑，並表示影片可以上傳到社群網站這對他的宣傳有好處，他更提到，「如果我說自己身上有炸彈或有武器，人們當然會當場嚇壞，所以這對我來說只是開個玩笑而已，大家太誇大其詞了」，但事實上男子行為並不好笑，更讓大批旅客造成困擾。

飛機折返後，醫療人員確定男子沒有任何症狀後當場被警方逮捕，並且被指控惡作劇等罪名，將於3月9日在安大略省法院出庭。事後男子表示，他的所作所為是錯誤的，並提到對於毀了機上200多人的旅行他深感抱歉。

男子波托克為小有名氣的歌手，他坦承當時這樣講只是想開個玩笑。圖擷自Global ...
男子波托克為小有名氣的歌手，他坦承當時這樣講只是想開個玩笑。圖擷自Global News
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武漢肺炎機場加拿大網紅

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