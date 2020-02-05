親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

網友看了影片好心留言 23歲男鬼門關前「被抖音救一命」

2020-02-05 14:05聯合新聞網 綜合報導

一名男子在抖音上分享結婚生活，意外被網友發現背上的痣可能是黑色素瘤的前兆。圖截自...
一名男子在抖音上分享結婚生活，意外被網友發現背上的痣可能是黑色素瘤的前兆。圖截自BuzzFeed
分享

23歲的艾力克斯（Alex Griswold）時常拍攝影片並分享到抖音平台上，他詼諧的風格吸引了超過50萬名追蹤者，也意外救了他一命。日前，有網友看完影片後傳訊息告訴艾力克斯，他背上的痣看起來不太尋常，艾力克斯到皮膚科檢查後，真的發現了可能變成黑色素瘤（Melanoma）的非典型痣。

根據《BuzzFeed》的報導，在抖音上擁有超過50萬追蹤者的艾力克斯，日前和女友拍了一支名為「這就是結婚的感覺」的短片，用搞笑的風格呈現婚後生活，艾力克斯更罕見地在影片中露出後背，讓他備感害羞。

沒想到，有網友發現艾力克斯背上有一顆不論形狀、顏色都相當奇怪的痣，因此留言提醒。一開始艾力克斯並沒有將此事放在心上，直到有2位曾罹患黑色素瘤的網友透過instagram和email傳訊息給他，建議他去檢查，他才決定去一趟皮膚科。

皮膚科醫師看到艾力克斯背上的痣後認為不太樂觀，因此採樣送驗，檢驗結果顯示，那顆痣屬於中型「非典型痣」，極有可能會演變成黑色素瘤，即一種罕見且致死率高的皮膚癌。最後，皮膚科醫師動手術將艾力克斯背上的痣去除，並告訴他「抖音的網友救了他一命」。

事後，艾力克斯特地拍了一支影片紀錄這段奇妙的故事，並告訴大家「即使有很多負面的事情正在發生，人們依然很友善，世界依然很美好」。

抖音癌症皮膚科

延伸閱讀

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人...

人生大小事 非洲巫醫幫你治

印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先...

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

最後的奴隸船 一去不回的旅程

2020-02-05 11:25

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人全嚇傻

2020-02-04 22:18

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

水電工夫10天洗一次澡… 嫩妻崩潰「臭到提離婚」

2020-02-04 20:45

2000年文物出土 日驚見古老文字

2020-02-04 20:41

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

2020-02-04 19:55

美女怪盜偷走3000萬日圓被逮 真實身分竟是AV女優

2020-02-04 18:27

印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先被臭死

2020-02-04 17:20

靠「說話」就能不藥而癒？人生大小事非洲巫醫幫你治

2020-02-03 16:05

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53
看更多

熱門文章

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

絕交！川普發表完國情咨文 波洛西當場撕掉講稿備份

2020-02-05 11:56

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

美女怪盜偷走3000萬日圓被逮 真實身分竟是AV女優

2020-02-04 18:27

風險胃納再起 美股早盤大漲逾400點

2020-02-04 23:00

互動降至冰點！川普拒握手波洛西撕文稿...川普國情咨文未提彈劾

2020-02-05 11:54

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

2020-02-05 00:37

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人全嚇傻

2020-02-04 22:18

水電工夫10天洗一次澡… 嫩妻崩潰「臭到提離婚」

2020-02-04 20:45

Nike率先發布預警：武漢肺炎對大陸營運將有重大影響

2020-02-05 07:30

川普發表國情咨文：偉大的美國回來了 拒與波洛西握手

2020-02-05 11:08

特斯拉股價飆漲逾125% 沙烏地主權基金悔不當初

2020-02-05 08:19

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

2020-02-04 19:55

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

2000年文物出土 日驚見古老文字

2020-02-04 20:41

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

太陽表面「沸騰」景象 新望遠鏡抓到了 史上最清楚！

2020-02-05 09:36

見人就衝上前！肺炎疫情打擊日本觀光 奈良公園鹿群餓壞了

2020-02-05 12:35

彭博：多家蘋果供應商預定大陸廠10日全面復工

2020-02-04 17:51

川普據悉考慮退出WTO價值1.7兆美元的政府採購協議

2020-02-05 06:49

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

OPEC+擬擴大減產...油價勁揚 估日減50萬桶產量

2020-02-05 00:35

特斯拉漲不停 馬斯克身價漲不停 連貝佐斯也望塵莫及

2020-02-05 00:18

爆炸力類似廣島原子彈！美國潛艦已部署低當量長程核彈

2020-02-05 11:37

印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先被臭死

2020-02-04 17:20

道瓊期指大漲逾300點

2020-02-04 20:29

好期待~ Dyson開發出可戴式空氣清淨機 還能當耳機

2020-02-05 01:02

投完才知布塔朱吉是同性戀者 美選民要求更改投票

2020-02-05 10:13

民主黨愛州初選公布六成結果 布塔朱吉暫領先

2020-02-05 09:57

對抗美國施壓！華為將在歐洲設立製造廠

2020-02-05 10:31

影／騙倒Google地圖 99支手機上路釀「虛擬塞車」

2020-02-05 12:25

川普國情咨文：反制陸「大規模盜竊美國就業」策略奏效

2020-02-05 10:58

羽田機場新航線 低空飛行居民慌

2020-02-04 17:47

「無盡樂觀」 川普國情咨文 繼續走浮誇風

2020-02-05 00:44

肯亞小學放學發生踩踏意外 14孩童喪命

2020-02-04 17:22

武漢肺炎蔓延 日央行總裁：對經濟影響恐大於SARS

2020-02-04 18:43

景氣蒙塵…亞洲央行降息壓力增

2020-02-05 00:38

抓住世代交替時機 開發金還要收購大中華區中小型企業

2020-02-05 08:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top