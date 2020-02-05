網友看了影片好心留言 23歲男鬼門關前「被抖音救一命」

一名男子在抖音上分享結婚生活，意外被網友發現背上的痣可能是黑色素瘤的前兆。圖截自BuzzFeed 分享 facebook

23歲的艾力克斯（Alex Griswold）時常拍攝影片並分享到抖音平台上，他詼諧的風格吸引了超過50萬名追蹤者，也意外救了他一命。日前，有網友看完影片後傳訊息告訴艾力克斯，他背上的痣看起來不太尋常，艾力克斯到皮膚科檢查後，真的發現了可能變成黑色素瘤（Melanoma）的非典型痣。

根據《BuzzFeed》的報導，在抖音上擁有超過50萬追蹤者的艾力克斯，日前和女友拍了一支名為「這就是結婚的感覺」的短片，用搞笑的風格呈現婚後生活，艾力克斯更罕見地在影片中露出後背，讓他備感害羞。

沒想到，有網友發現艾力克斯背上有一顆不論形狀、顏色都相當奇怪的痣，因此留言提醒。一開始艾力克斯並沒有將此事放在心上，直到有2位曾罹患黑色素瘤的網友透過instagram和email傳訊息給他，建議他去檢查，他才決定去一趟皮膚科。

皮膚科醫師看到艾力克斯背上的痣後認為不太樂觀，因此採樣送驗，檢驗結果顯示，那顆痣屬於中型「非典型痣」，極有可能會演變成黑色素瘤，即一種罕見且致死率高的皮膚癌。最後，皮膚科醫師動手術將艾力克斯背上的痣去除，並告訴他「抖音的網友救了他一命」。

事後，艾力克斯特地拍了一支影片紀錄這段奇妙的故事，並告訴大家「即使有很多負面的事情正在發生，人們依然很友善，世界依然很美好」。