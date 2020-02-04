建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

英國一處建地進行開挖，不料竟從中挖出42具遺骸，更弔詭的是，這些遺骸的雙手都被綁在背後，模樣相當不自然。圖取自／MK Citizen 分享 facebook

建地開挖，竟意外發現5世紀遺跡？去年12月，英國一處建地進行開挖，不料竟從中挖出42具遺骸，更弔詭的是，這些遺骸的雙手都被綁在背後，模樣相當不自然。相關人士也提出看法，他認為這些遺骸恐怕是於5世紀時被處以絞刑的罪犯們。

根據外媒報導，事件發生在英國的米爾頓凱恩斯（Milton Keynes），當地欲建立新的退休公寓，並於去年12月動土開挖。沒想到開挖過程中，建商竟意外挖出42具無名遺骸，且遺骸的雙手都被綁至背後，模樣相當詭異。

建商為獲得當地的規劃許可，便提出了遺址調查，但事發後近一個月，仍未見到考古學家的相關報告，因而引發當地居民及其他學者的不滿。當地的區鎮議員羅賓（Robin Stuchbury）表示，「這項發現具有重大的意義，不該被輕描淡寫」。

羅賓也提出看法，「這40多具遺骸的雙手都被綁在背後，這說明他們可能是某種囚犯」，他認為「可以將歷史回溯到盎格魯撒克遜時代，當時可能正發生謀殺案，或是正處於內戰時期，而這些人很可能是在當時被處以絞刑的罪犯。」

目前，這42具遺骸皆已被移往他處，而開發地則留有多處墳墓的空洞。報導中也指出，除了42具無名遺骸以外，建商也在當地挖出少量的文物，而針對此次發現的考古研究，縣議會發言人表示，「目前已將研究交由考古承包商」，待詳細的研究報告出爐前，他們不會多做其他評論。