環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

原Po的室友常常不做好垃圾分類，他便將童貝里的海報貼在垃圾桶上方，藉此「監視」室友，沒想到效果相當顯著。圖取自／Twitter 分享 facebook

與他人同住一個屋簷下，最怕因為生活習慣不同而起爭議！一名日本網友抱怨，室友們常常亂丟垃圾、不做好分類工作，提醒很多次卻總是「有聽沒到」，令他感到相當困擾。近日，原Po決定出奇招反制，貼出一張瑞典環保少女的海報「威嚇」，要求室友做好垃圾分類，沒想到效果竟相當顯著。

一名日本網友表示，同居的室友們常常不將垃圾分類回收，提醒過許多次卻都沒有用，讓他感到相當頭疼。一日，他靈機一動使出「妙計」，將瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）的照片列印成海報，貼在住處的垃圾桶上方，想要藉此提醒室友們，沒想到海報一貼出，室友們竟在海報的「監視」下，個個都確實做好分類的工作。

奇妙的發展也令原Po感到相當詫異，隨後也將此事分享到推特，更以「#ThanksGreta」的主題標籤，感謝童貝里的幫助。貼文引發討論，日本網友也紛紛留言表示，「天才啊」、「不愧是童貝里」、「感覺很棒耶，我也想在公司裡這麼做」、「與環保相關的問題，童貝里都相當有用呢！」，也有網友幽默提議，「接下來就用童貝里的等身立牌吧！」、「之後還可以增加新功能，每開一次垃圾桶就播放一次『How Dare You』的語音」。

原Po會如此在意垃圾分類的問題，是因為日本的管制是出了名的嚴格，不僅將垃圾細分為多項種類，各地區還有不同的規定與回收日期，民眾多需遵從當地的分類指南，進行垃圾回收。若垃圾分類不確實，回收人員也不會將垃圾收走，而是將其擺放在垃圾集中地，待主人回來認領並重新整理。