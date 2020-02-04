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美女怪盜偷走3000萬日圓被逮 真實身分竟是AV女優

2020-02-04 18:27聯合新聞網 綜合報導

日本兩名女性怪盜靠行竊得手約3000萬日幣，圖中分別為22歲的長野芹菜（右）及2...
日本兩名女性怪盜靠行竊得手約3000萬日幣，圖中分別為22歲的長野芹菜（右）及25歲的西川菜菜（左）。圖取自／ANNnews
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美女怪盜現身日本新宿？自去年11月起，日本新宿出現兩名女性怪盜，專瞄準歌舞伎町的牛郎行竊，得手金額高達3000萬日圓（約新台幣834萬元），日本警方更以「令和的貓眼」稱呼這兩名竊盜犯。近日，日本警方順利將兩名嫌犯逮捕歸案，不料其中一名女竊嫌卻被爆出曾擔任過AV女優，令該起事件引發討論。

綜合日媒報導，日本新宿近來出現兩名女性怪盜，兩人於去年11月開始偷竊，至今年1月累積犯下6起竊案，且受害人皆是在歌舞伎町工作的牛郎。兩人慣用的偷竊手法是一人負責把風，而另一人隨之行竊，6起竊案中，總共得手3000萬日圓，日本警方更以怪盜漫畫的名稱，稱這兩名竊嫌為「令和的貓眼」。

上月21日，日本警方順利將「令和的貓眼」逮捕歸案，兩名竊嫌分別為22歲的長野芹菜及25歲的西川菜菜。沒想到，隨著兩人的長相曝光後，其中一名嫌犯西川菜菜竟被爆出真實身分，原來她在5年前曾以「吉井ありさ」的藝名，拍攝過多部素人A片。

報導指出，西川菜菜於2014年亮相出道，以「吉井ありさ」的藝名拍攝過多部合輯類型的A片，因其苗條的身材及甜美的笑容，而受到許多人的喜愛。相關人士也透露，西川菜菜在多部作品中，飾演各種不同類型的角色，但演出的手法截然不同，更以「我對她的變化感到相當驚艷」，稱讚西川當時的表現。

竊嫌西川菜菜被人起底真實身分，她曾擔任過素人AV女優，並拍攝過多部作品。圖取自／...
竊嫌西川菜菜被人起底真實身分，她曾擔任過素人AV女優，並拍攝過多部作品。圖取自／ANNnews
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西川菜菜以「吉井ありさ」的藝名，拍攝過多部素人A片，相關照片也被日本網友翻出。圖...
西川菜菜以「吉井ありさ」的藝名，拍攝過多部素人A片，相關照片也被日本網友翻出。圖取自／日本論壇
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西川菜菜以「吉井ありさ」的藝名，拍攝過多部素人A片，相關照片也被日本網友翻出。圖...
西川菜菜以「吉井ありさ」的藝名，拍攝過多部素人A片，相關照片也被日本網友翻出。圖取自／日本論壇
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偷竊竊盜女優

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