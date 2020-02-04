印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先被臭死
武漢肺炎疫情擴散全球，各國都傳出確診案例，但目前尚未確認有效解藥，雖然有傳出泰國使用抗流感與愛滋病藥物治療武漢肺炎的重症患者，病情有好轉的跡象，不過我國疾管署的醫師則表示，這些藥是否真的有效未經過實證，因此目前仍以支持性療法為主。不過為了尋找有效的治癒方法，印度開始出現迷信與偏方，日前印度大聖黨領袖查克拉帕尼（Swami Chakrapani）提出一種「牛糞治療法」，他聲稱牛的尿液跟糞便可以停止新型冠狀病毒的傳染，並唱著淨化咒語，進行特殊的獻祭儀式，就可以有效殺死冠狀病毒，引發各界網友譁然。
根據印度媒體《outlook》報導，目前印度已出現第3名武漢肺炎的確診病例，隨著確診病例的不斷上升，和新型冠狀病毒在全球傳播的恐慌。日前印度大聖黨領袖查克拉帕尼在推特（twitter）上提出一個治療武漢肺炎的「偏方」，他宣稱牛尿跟牛糞可以治療新型冠狀病毒，還說將以特殊的「獻祭儀式」殺死冠狀病毒。
查克拉帕尼認為，只要對著塗抹牛糞的人，唱著淨化咒語「我向濕婆鞠躬（Om Namah Shivay）」就能驅趕人體身上的病毒，並且快速痊癒。他還提到，牛尿是多種疾病的自然療法，因此無論是癌症還是任何其他致命疾病都可以治癒，因為母牛的尿都含有天然成分，而這些成分就可以做為治療疾病的藥物。
即使查克拉帕尼一直宣揚自己的「牛糞治療法」，但大多數的網友仍不買帳，甚至怒批「根本就是胡來！」，更直呼「這時候真的不要再亂了，沒病死也都臭死！」，對此，印度當地媒體表示，政府應該出面遏止這些沒有醫學根據的偏方，防止民眾出現這些症狀時延誤治療時間，造成病毒擴散。
"Cow urine and cow dung can be used for treating #NovelCoronavirus disease. A special yagna will be performed to kill the novel #coronavirus and end its effects on the world". - Swami Chakrapani Maharaj, president of Hindu Mahasabha— Rofl Republic 🍋🌶 (@i_theindian) January 31, 2020
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