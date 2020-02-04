印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先被臭死

武漢肺炎疫情擴散全球，目前還未確認有效解藥，不過日前印度大聖黨領袖卻聲稱牛尿跟糞便可以停止新型冠狀病毒的傳染，引發各界網友譁然。示意圖／ingimage 分享 facebook

武漢肺炎疫情擴散全球，各國都傳出確診案例，但目前尚未確認有效解藥，雖然有傳出泰國使用抗流感與愛滋病藥物治療武漢肺炎的重症患者，病情有好轉的跡象，不過我國疾管署的醫師則表示，這些藥是否真的有效未經過實證，因此目前仍以支持性療法為主。不過為了尋找有效的治癒方法，印度開始出現迷信與偏方，日前印度大聖黨領袖查克拉帕尼（Swami Chakrapani）提出一種「牛糞治療法」，他聲稱牛的尿液跟糞便可以停止新型冠狀病毒的傳染，並唱著淨化咒語，進行特殊的獻祭儀式，就可以有效殺死冠狀病毒，引發各界網友譁然。

根據印度媒體《outlook》報導，目前印度已出現第3名武漢肺炎的確診病例，隨著確診病例的不斷上升，和新型冠狀病毒在全球傳播的恐慌。日前印度大聖黨領袖查克拉帕尼在推特（twitter）上提出一個治療武漢肺炎的「偏方」，他宣稱牛尿跟牛糞可以治療新型冠狀病毒，還說將以特殊的「獻祭儀式」殺死冠狀病毒。

查克拉帕尼認為，只要對著塗抹牛糞的人，唱著淨化咒語「我向濕婆鞠躬（Om Namah Shivay）」就能驅趕人體身上的病毒，並且快速痊癒。他還提到，牛尿是多種疾病的自然療法，因此無論是癌症還是任何其他致命疾病都可以治癒，因為母牛的尿都含有天然成分，而這些成分就可以做為治療疾病的藥物。

即使查克拉帕尼一直宣揚自己的「牛糞治療法」，但大多數的網友仍不買帳，甚至怒批「根本就是胡來！」，更直呼「這時候真的不要再亂了，沒病死也都臭死！」，對此，印度當地媒體表示，政府應該出面遏止這些沒有醫學根據的偏方，防止民眾出現這些症狀時延誤治療時間，造成病毒擴散。