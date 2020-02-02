氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女 驚人身世網友嚇傻

Nguyễn Thị Thùy Chi被譽為「越南第一美女」，真的因為樣貌而成名？ 圖／擷取自chipupu@Instagram 分享 facebook

越南女星芝芙 Chi Pu(Nguyễn Thị Thùy Chi )，樣子甜美充滿仙氣，只有26歲就人氣超凡，Facebook坐擁近800萬粉絲，Instagram更有過380萬的followers，美譽為「越南第一美女」。近年越南選美小姐冠軍的水準亦十分高質，越南真的盛產美女？不禁令人想起2017年越南環球小姐的赫姮·尼依(H'Hen Niê)，少數族裔的她完全一反傳統美女，引起越南選美的標準爭議！她的身世更是令人驚訝！

芝芙的皮膚白晢，而且眼大大、鼻高高，笑起來亦十分甜美，仙氣逼人，樣貌出眾之外身材亦是豐滿，女人味十足。不過她不是單靠樣子而成功，她更是多才多藝，何止是演員更是流行歌手，屢次穫獎！

她的影視作品十分廣闊由電視連續劇、電影至音樂劇亦有，曾經從HTV榮獲「最受歡迎電視劇女演員」，更在2016年於第一屆亞洲藝術家獎之中勇奪「新秀獎」。2015年她第一部主演電影就是同志電影《愛.YEU》，近來她亦再挑戰同類型電影《CHỊ CHỊ EM EM》，今次角色的難度更高，充滿更深層次的內心戲。

芝芙除了有演技更加有舞蹈細胞，曾於越南明星第六季舞蹈比賽中獲得第三名。當然她的音樂事業都一樣十分順利，成功推出3張個人專輯，在MV中又唱又跳。才華出眾的芝芙演藝事業成功，更成為越南的當紅偶像，成為品牌新寵。就連手機遊戲《Chi Pu – VSAO》都是用她的名字來命名！

芝芙不只有外在美，她更是一個擁有善心的女星，當年越南中部出現洪水，她亦捐款贈災，更為貧困兒童提供心臟手術經費。此外，她亦是亞洲犬保護聯盟(ACPA)的大使之一，呼籲及鼓勵人們停止狩獵以及停買犀牛角。可見，她充滿愛心、仁愛及關心社會。

別以為她因為名氣而收歛自己，會裝作高尚或者罷姿態，原來芝芙絕不介意在粉絲前，展示自己真性情的一面。她不時在Instagram發放私生活有趣的Post，拍下自己在家中一些趣怪的影片，十分攪笑、風趣。

芝芙 Chi Pu的正能量和活力，成功感染她的一眾粉絲，她為人貼地，而這份親切的感覺就是她成功拉近粉絲距離的好絕技！她吸引人的地方又何止是外在呢？

越南小姐選美代表，最重要皮膚白晢？

看越南的美女，當然要看越南小姐的選美賽事吧！​一如既往，普遍審美都是要求美女擁有精緻五官，身材有曲線，更重要是皮膚白晢！在《MISS GRAND INTERNATIONAL》選美大賽中，2017、2018、2019的越南代表，都是一位位合乎條件的美女！

之所以越南美女會有高水準，當然都是與選美比賽的指標有關。原來越南小姐的選美比賽標準有一套很嚴格的要求，參選佳麗的年齡一定要在18至27歲之間，身高亦限於162cm以上，所以難怪越南美女都特別高大。根據越南媒體《Vietnam insider》報導，2019越南小姐大賽由梁翠玲Thuy Linh勇奪冠軍，她的三圍是89、68、92，身高更是1.77米，身材十分高挑！成功於民族服裝，泳裝，晚禮服和機智問答等4項環節中大獲女評，從39位的佳麗中跑出，得到有30億越盾價值的后冠！原來年紀輕輕的她只有19歲，正就讀越南河內市外貿大學。長長秀髮、皮膚白晢的她更會參選2019年世界小姐大賽！不過曾經有一位越南美女，膚色黝黑令人難以忘記，竟然成功打入國際，進入環球小姐5強！

環球小姐窮出身、無書讀！少數民族被歧視？

27歲的赫姮·尼依(H'Hen Niê)在2017年越南環球小姐，亦是成為史上最具話題性的一位環球小姐。她沒有顯赫出身，家境更是貧困，自小住在無書讀的山區，原來她更是越南的少數民族！她一身黝黑的膚色引起不少話題，更有顛覆以往選美佳麗的外貌，一反傳統！不過最吸引的是赫姮·尼依的故事，她如何憑自己的力量，一步一步的向上爬，成為明日之星！

赫姮·尼依當時參選的形象只有一頭短髮，身型都十分結實，擁有小麥膚色，和一個自信的笑容。其他佳麗高挑苗條、皮膚白皙，擁有長長秀髮、溫柔的形象。不過正因為她的與眾不同而突圍而出，她頭腦聰明，加上獨特的背景成功顛覆傳統審美觀，最後全靠她個人的魅力成功吸引評審，奪得后冠，成為2017年越南環球小姐冠軍！赫姮·尼依成為首位奪冠的少數民族佳麗，在越南選美中創下歷史，展現新一代越南女性形象。

赫姮·尼依在2018年環球小姐選美大賽中，表現更是出色！她在30秒發言中，口齒伶俐的她坦白了自己一個難以啟齒的經歷，感言：「因為我是少數民族，所以要在14歲結婚，但我沒有，我當時選擇了教育。從一無所有，到今日我站在這裡。 我能夠做到，你也可以做到。」台下即時傳出掌聲，最終她成功進入最後5強，為越南選美史做出突破！

赫姮·尼依出身窮困，住在山區，而家中共有6位兄弟姊妹，所以小時候她就很懂事，不過亦受了不少的苦。因為她是埃地族人，有早婚的傳統，所以當她14歲的時候，家人竟然要求她嫁人結婚。不過她為了自己理想，而拒絕婚事，希望可以有書讀。

所以她一個人搬到城市地方，繼續升學，然後一邊工作、一邊賺生活費，就連保母、清潔工人的工作都曾經擔任，最終她成功考入越南對外經濟學院。直至2014年，她成為模特兒，才轉變她的一生。她雖然貧窮環境下出身，卻一直奮發圖強，努力向上，她剛強堅毅的精神很值得令人敬佩！

赫姮·尼依成功獲得越南環球小姐選美的獎金後，不忘初衷，把獎金全數捐出以實現貧困孩子的讀書夢。她的經歷亦成為「書房Room to Read」的全球大使，捍衛女性受教育的權利，更加進行募款以興建貧困山區的圖書館。她的善心表現和經歷，鼓勵一眾窮困女生，為她們發聲及爭取女性應有權益！

選美標準一直都是主觀的事，或許認識她的經歷、性格，了解更多一個人，看得全面點，才能知道這個人的魅力所在，被她自信和獨特一面吸引！

芝芙是品牌、演藝界的新寵兒。 圖／擷取自chipupu@Instagram 分享 facebook

赫姮·尼依(H'Hen Niê)勇奪2017年越南環球小姐冠軍，擁有新一代越南女性形象。 圖／擷取自hhennie.official@Instagram 分享 facebook

赫姮·尼依(H'Hen Niê)十分愛鍚孩童，認為教育是對貧困家庭最好的幫助。 圖／擷取自hhennie.official@Instagram 分享 facebook

延伸閱讀：

90後越南第一美女讀高中已經選美！ 超級女神氣質勁吸800萬粉絲

【多圖】越南第一美女芝芙擁有零死角美貌 IG福利圖冧粉絲

文章授權轉載自《香港01》