親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

73票比36票！民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

花豹橫死躺路中 他膽顫心驚下車查看卻讓他傻眼

2020-02-01 10:36聯合新聞網 綜合報導

英國男子班開車時瞥見路上有一隻豹橫躺著一動也不動。。圖擷自Daily News
英國男子班開車時瞥見路上有一隻豹橫躺著一動也不動。。圖擷自Daily News
分享

在山間小路開車難免會遇上一些野生動物，若是遇上活的動物千萬不要貿然下車，以免遭受攻擊。英國一位40歲男子近期開車時，發現路上出現了一隻花豹，橫躺著一動也不動，他緊張地下車查看，沒想到仔細查看後卻發現這根本不是一隻豹，令他傻眼。

根據英國「每日郵報」報導，這位英國男子名叫班（Ben Lilly），上月25日時他在英國西約克郡（West Yorkshire）赫布登布里奇（Hebden Bridge）附近開著車，沒想到卻瞥見路上有一隻花豹，他緊張地下車查看，雖然花豹一動也不動，但他仍相當謹慎，深怕花豹會突然跳起抓他，就在他小心接近花豹查看後卻笑了出來，因為這只是一件「豹紋連身衣」。

事後，班也立刻拿起手機拍下這件連身衣，並上傳至Facebook上，意外引起網友熱烈討論，班寫道「小心，往哈利法克斯（Halifax）的路上有條死豹，哦不，這是昨晚的連身衣，不敢相信我為此停下來查看」，許多網友紛紛回覆，「該死，我今天早上開車經過時也是這樣想」、「我必須看2次才分辨得出來」、「這是有史以來最有趣的事情」。而班最後也表示等他再次返回那條路上後，便看到連身衣已被人丟到行人道上了。

這隻橫躺在路上的豹其實是一件「豹紋連身衣」。圖擷自Daily News
這隻橫躺在路上的豹其實是一件「豹紋連身衣」。圖擷自Daily News
分享

英國奇聞

延伸閱讀

相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天...

佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓...

來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實...

日富豪取消徵女友陪繞月 發文致歉3萬應徵者

相關新聞

來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」

2020-01-31 18:20

日富豪取消徵女友陪繞月 發文致歉3萬應徵者

2020-01-31 15:39

相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天想閃婚

2020-01-30 15:59

佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓80條

2020-01-30 14:55

被美景吸引 父子徒步冰湖跌入水中險喪命

2020-01-30 13:45

爸陪女兒溫習生物科考試 竟意外摸到硬塊「罹癌險死」

2020-01-29 20:21

日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

2020-01-29 19:37

熱門文章

不甩蘋果！歐盟決議統一手機、平板充電器

2020-01-31 14:03

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

2020-01-30 18:42

武漢肺炎與成長憂慮加劇 美股盤中跌逾500點

2020-02-01 02:25

解放軍女中尉就讀波士頓大學當間諜 FBI發布通緝令

2020-01-31 15:53

韓國驚現武漢肺炎患者與醫護街頭追逐 報警後真相令人髪指

2020-02-01 10:54

憂疫情恐重創全球經濟 美股長黑、道瓊重挫603點

2020-02-01 05:48

武漢肺炎衝擊 美股大跌603點5個多月來最糟

2020-02-01 08:52

澳洲森林大火逼近 首都坎培拉進入緊急狀態

2020-01-31 13:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top