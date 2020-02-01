花豹橫死躺路中 他膽顫心驚下車查看卻讓他傻眼

英國男子班開車時瞥見路上有一隻豹橫躺著一動也不動。。圖擷自 Daily News 分享 facebook

在山間小路開車難免會遇上一些野生動物，若是遇上活的動物千萬不要貿然下車，以免遭受攻擊。英國一位40歲男子近期開車時，發現路上出現了一隻花豹，橫躺著一動也不動，他緊張地下車查看，沒想到仔細查看後卻發現這根本不是一隻豹，令他傻眼。

根據英國「每日郵報」報導，這位英國男子名叫班（Ben Lilly），上月25日時他在英國西約克郡（West Yorkshire）赫布登布里奇（Hebden Bridge）附近開著車，沒想到卻瞥見路上有一隻花豹，他緊張地下車查看，雖然花豹一動也不動，但他仍相當謹慎，深怕花豹會突然跳起抓他，就在他小心接近花豹查看後卻笑了出來，因為這只是一件「豹紋連身衣」。

事後，班也立刻拿起手機拍下這件連身衣，並上傳至Facebook上，意外引起網友熱烈討論，班寫道「小心，往哈利法克斯（Halifax）的路上有條死豹，哦不，這是昨晚的連身衣，不敢相信我為此停下來查看」，許多網友紛紛回覆，「該死，我今天早上開車經過時也是這樣想」、「我必須看2次才分辨得出來」、「這是有史以來最有趣的事情」。而班最後也表示等他再次返回那條路上後，便看到連身衣已被人丟到行人道上了。