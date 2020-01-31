日富豪取消徵女友陪繞月 發文致歉3萬應徵者

日本時尚大亨前澤友作今天取消和電視台合作徵女友共赴月球的節目計畫，原因是他仍未做好心理調適。前澤友作是美國太空探索科技公司（SpaceX）繞月火箭預定首位私人旅客。

44歲的前澤友作12日宣布參加日本網路電視台AbemaTV的「滿月戀人」（Full Moon Lovers）節目企畫，徵求願與他成為終生伴侶的20歲以上單身女性加入繞月之旅，並將整段經歷拍成紀錄片播放。截至目前已有接近2萬8000人報名。

前澤友作今天在推特表示，他對於退出計畫「深表歉意」，並向應徵者及AbemaTV的工作人員道歉。前澤友作的推特帳號在日本人氣最旺，有超過700萬人追蹤。

前澤友作去年將親手創立並擔任執行長的日本時尚網購平台Zozo賣給軟體銀行（SoftBank）。他以大張旗鼓發起一些大膽構想為人所知，但有些構想的結果並不如預期。

例如前澤友作在擔任Zozo執行長期間，曾推出一款布滿感應圓點的緊身衣Zozosuit，讓客戶可蒐集身體尺寸資料訂做客制化服裝，但實際執行時效果不佳。

他還曾規畫一份野心勃勃的海外擴展計畫，但成果遠不及目標，導致公司股價崩跌。

前澤友作並曾表示要拿出900萬美元分給推特追蹤者作為「社會實驗」，看看這筆錢能否增加人們的幸福感。