親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎空中亂流: 南韓驚險撤僑, 美航機師「拒飛中國」

武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」

2020-01-31 18:20聯合新聞網 綜合報導

日本網友貼出巴拿馬草的花穗，因形似拉麵而引起話題。圖／Twitter
日本網友貼出巴拿馬草的花穗，因形似拉麵而引起話題。圖／Twitter
分享

拉麵一般被認為是原產自中國，然而，真正讓拉麵享譽世界的卻是日本。日本拉麵在全世界頗負盛名，也發展出了家系、泡系、二郎系等多種派別；而台裔移民在日本發明的泡麵，也在當地發揚光大，成為日本人的日常飲食之一。然而最近，推特上卻有日本網友發現，居然有拉麵從樹上長出來，引起了廣大討論。

日本東京一家拉麵店Mannish在推特上貼文註解寫道，「這是世界上最像拉麵的植物」。仔細一看，可以發現這種植物外觀類似玉米，但是花苞中卻有著如同拉麵一般的花穗。見多識廣的網友們馬上就指出，原來，這是原產於中美洲墨西哥至哥倫比亞一帶的「巴拿馬草」，雖然長得像玉米，但是跟玉米關係不大。巴拿馬草的葉子是製作巴拿馬帽的原料，花的部分則是雌蕊和雄蕊以螺旋狀排列，形成稠密的穗狀花序，因此狀似麵條。

網友們看了照片也紛紛大呼：「好想吃拉麵啊！」、「很像是漫畫『美食獵人』中會出現的食物」，也有網友笑稱，巴拿馬草的花穗掉下來之後，看起來有某種落寞武士的感覺。

除了巴拿馬草以外，也有網友聯想到其他像麵食的奇特動植物，有網友就提出，海兔（海蛞蝓）的蛋也長得非常像麵條，甚至還有「海素麵」的別稱；而另外一名網友則指，原產於美洲的南瓜品種「金絲瓜」，其果實切開之後的纖維不只看起來像麵條，甚至也可以料理食用；除此之外，也有網友提起原產於南太平洋與東南亞一帶的「麵包樹」果實，烘烤之後會產生麵包的香味、吃起來也有麵包的口感，一個果實最多可以提供一家五口果腹。

金絲瓜的果肉富含纖維，彷彿麵條一般。圖／維基百科
金絲瓜的果肉富含纖維，彷彿麵條一般。圖／維基百科
分享

炸過的麵包樹果實。圖／維基百科
炸過的麵包樹果實。圖／維基百科
分享

海兔的蛋也形似拉麵麵條。圖／Twitter
海兔的蛋也形似拉麵麵條。圖／Twitter
分享

拉麵

延伸閱讀

3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可...

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料...

手摸可愛小章魚 網驚：世界上最毒動物之一可殺...

捕獲謎樣「畢卡索之魚」 網：像從惡夢中走出來...

相關新聞

日富豪取消徵女友陪繞月 發文致歉3萬應徵者

2020-01-31 15:39

相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天想閃婚

2020-01-30 15:59

佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓80條

2020-01-30 14:55

被美景吸引 父子徒步冰湖跌入水中險喪命

2020-01-30 13:45

爸陪女兒溫習生物科考試 竟意外摸到硬塊「罹癌險死」

2020-01-29 20:21

日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

2020-01-29 19:37

熱門文章

不甩蘋果！歐盟決議統一手機、平板充電器

2020-01-31 14:03

AKUT臉書貼中華民國國旗 中文感謝遠方朋友們

2020-01-30 19:50

美股由黑翻紅 WHO宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件

2020-01-31 06:59

歐洲議會表決通過 英國成功脫歐

2020-01-30 23:28

日本也鬧口罩荒 工廠加緊生產趕出貨

2020-01-30 21:35

美軍在潛艦部署低當量核武 專家：很危險

2020-01-30 23:36

川普口中美麗的邊牆 遭強風吹垮

2020-01-30 21:20

這些顧慮 讓「美股啦啦隊長」也開始擔憂

2020-01-30 21:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top