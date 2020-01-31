來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」

日本網友貼出巴拿馬草的花穗，因形似拉麵而引起話題。圖／ Twitter 分享 facebook

拉麵一般被認為是原產自中國，然而，真正讓拉麵享譽世界的卻是日本。日本拉麵在全世界頗負盛名，也發展出了家系、泡系、二郎系等多種派別；而台裔移民在日本發明的泡麵，也在當地發揚光大，成為日本人的日常飲食之一。然而最近，推特上卻有日本網友發現，居然有拉麵從樹上長出來，引起了廣大討論。

日本東京一家拉麵店Mannish在推特上貼文註解寫道，「這是世界上最像拉麵的植物」。仔細一看，可以發現這種植物外觀類似玉米，但是花苞中卻有著如同拉麵一般的花穗。見多識廣的網友們馬上就指出，原來，這是原產於中美洲墨西哥至哥倫比亞一帶的「巴拿馬草」，雖然長得像玉米，但是跟玉米關係不大。巴拿馬草的葉子是製作巴拿馬帽的原料，花的部分則是雌蕊和雄蕊以螺旋狀排列，形成稠密的穗狀花序，因此狀似麵條。

網友們看了照片也紛紛大呼：「好想吃拉麵啊！」、「很像是漫畫『美食獵人』中會出現的食物」，也有網友笑稱，巴拿馬草的花穗掉下來之後，看起來有某種落寞武士的感覺。

除了巴拿馬草以外，也有網友聯想到其他像麵食的奇特動植物，有網友就提出，海兔（海蛞蝓）的蛋也長得非常像麵條，甚至還有「海素麵」的別稱；而另外一名網友則指，原產於美洲的南瓜品種「金絲瓜」，其果實切開之後的纖維不只看起來像麵條，甚至也可以料理食用；除此之外，也有網友提起原產於南太平洋與東南亞一帶的「麵包樹」果實，烘烤之後會產生麵包的香味、吃起來也有麵包的口感，一個果實最多可以提供一家五口果腹。

金絲瓜的果肉富含纖維，彷彿麵條一般。圖／維基百科 分享 facebook

炸過的麵包樹果實。圖／維基百科 分享 facebook