來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」
拉麵一般被認為是原產自中國，然而，真正讓拉麵享譽世界的卻是日本。日本拉麵在全世界頗負盛名，也發展出了家系、泡系、二郎系等多種派別；而台裔移民在日本發明的泡麵，也在當地發揚光大，成為日本人的日常飲食之一。然而最近，推特上卻有日本網友發現，居然有拉麵從樹上長出來，引起了廣大討論。
日本東京一家拉麵店Mannish在推特上貼文註解寫道，「這是世界上最像拉麵的植物」。仔細一看，可以發現這種植物外觀類似玉米，但是花苞中卻有著如同拉麵一般的花穗。見多識廣的網友們馬上就指出，原來，這是原產於中美洲墨西哥至哥倫比亞一帶的「巴拿馬草」，雖然長得像玉米，但是跟玉米關係不大。巴拿馬草的葉子是製作巴拿馬帽的原料，花的部分則是雌蕊和雄蕊以螺旋狀排列，形成稠密的穗狀花序，因此狀似麵條。
網友們看了照片也紛紛大呼：「好想吃拉麵啊！」、「很像是漫畫『美食獵人』中會出現的食物」，也有網友笑稱，巴拿馬草的花穗掉下來之後，看起來有某種落寞武士的感覺。
世界一ラーメンぽい植物だってさ。— 塩生姜らー麺専門店MANNISH@神田 (@MANNISH0307) September 4, 2019
枯れた後の姿がつけ麺の水切るの失敗して落としたみたいになってる。笑 pic.twitter.com/qjarYlv3Ye
除了巴拿馬草以外，也有網友聯想到其他像麵食的奇特動植物，有網友就提出，海兔（海蛞蝓）的蛋也長得非常像麵條，甚至還有「海素麵」的別稱；而另外一名網友則指，原產於美洲的南瓜品種「金絲瓜」，其果實切開之後的纖維不只看起來像麵條，甚至也可以料理食用；除此之外，也有網友提起原產於南太平洋與東南亞一帶的「麵包樹」果實，烘烤之後會產生麵包的香味、吃起來也有麵包的口感，一個果實最多可以提供一家五口果腹。
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