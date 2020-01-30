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相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天想閃婚

2020-01-30 15:59聯合新聞網 綜合報導

英國80歲的奶奶瓊斯，戀上35歲的埃及男子艾爾布雷漢。圖/Facebook
英國80歲的奶奶瓊斯，戀上35歲的埃及男子艾爾布雷漢。圖/Facebook
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一位80歲的英國老奶奶瓊斯與年僅35歲的埃及男子艾爾布雷漢，兩人去年在臉書上相識，雙方都對彼此有好感，在埃及見面後更一拍即合，甚至想在當地直接結婚。雖然最後因瓊斯沒有足夠的相關證件完成登記，但她表示，她會盡力籌到旅費回到埃及與艾爾布雷漢結婚。

根據《Mirror》報導，相差45歲的瓊斯（Iris Jones）與艾爾布雷漢（Mohamed Ahmed Irbriham）在臉書上相談甚歡，2週後艾爾布雷漢就向瓊斯告白，隨著兩人戀情甜蜜升溫，瓊斯在去年11月前往埃及開羅與艾爾布雷漢見面。已離婚40年、擁有2個兒子的瓊斯說到，她第一次見到艾爾布雷漢時，對方就給了她一個溫暖的大擁抱，幾個小時的相處過程中，艾爾布雷漢便讓她感受到滿滿的愛意，讓瓊斯下定決心要與艾爾布雷漢結婚。

兩人在見面的第4天，就前往開羅的英國大使館詢問登記結婚的相關事宜，不過瓊斯身上沒有離婚證明與無障礙證明，因此無法完成結婚登記。2人相處近一個月後，艾爾布雷漢原本要與瓊斯返回英國，但因為存款不足，無法獲得英國的旅遊簽證，最後讓瓊斯獨自一人回國。瓊斯表示，她一定會努力籌措足夠的旅費，回來與艾爾布雷漢結婚。

瓊斯退休前是一名清潔工，現在靠著每週200英鎊（約新台幣8000元）的退休金以及傷殘津貼生活，並擁有一棟價值22萬英鎊（約新台幣880萬元）的平房。而艾爾布雷漢並無多少積蓄，且因老闆不讓他請假陪瓊斯度假，因此直接辭去工作，這讓不少人質疑，艾爾布雷漢愛上的是瓊斯的財產。

對此，艾爾布雷漢表示，「愛情不分年齡、限制，我不在意其他人的評論，只關心對我來說美好的事物」。瓊斯也說到，她已直接跟艾爾布雷漢表明，天下沒有白吃的午餐，她相信兩人之間真誠的愛情。這段祖孫戀的未來會如何發展，引發關注。

愛情結婚臉書

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