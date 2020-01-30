佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓80條

佛羅里達舉辦「蟒蛇盃」邀請各路獵人到當地捕捉緬甸蟒，解決外來種入侵問題。圖擷自 Facebook MyFWC Florida Fish and Wildlife 分享 facebook

為了解決境內外來種問題，美國佛羅里達舉辦「蟒蛇盃」，邀集各路獵人到當地捕捉「緬甸蟒」，為期10天的時間共抓到80隻蟒蛇。比賽主辦人洛德尼（Rodney Barreto）表示，透過舉辦這場比賽大眾注意入侵物種對沼澤的威脅，他感到非常自豪。

據《KPCnews》報導，今年蟒蛇盃有來自20州，超過750人報名參賽。比賽共分成職業組、業餘組及退役軍人組，並在各組設置最大、最長及最多3個獎項。其中職業組湯姆（Tom Rahill）抓到一條28公斤和一條長3.8公尺的巨蟒，得到「最長」、「最重」兩項冠軍。另外職業組抓到最多巨蟒的麥克（Mike Kimmel）以8條的成績，取得「最多」項目冠軍。

主辦人洛德尼表示相當自豪，可以透過這場比賽，讓人們注意到入侵物種對大沼澤的威脅，「每天都有許多人努力工作，對抗外來物種造成的有害影響。」除了蟒蛇盃外，一般民眾也可以透過培訓課程，了解如何分辨緬甸蟒，並在私人土地及佛羅里達境內22處公共土地上獵捕蟒蛇。

根據美國地質調查局估計，佛羅里達大沼澤中有成千上萬的緬甸蟒蛇，嚴重威脅當地物種，而自從佛羅里達舉辦蟒蛇盃後，該地已獵捕超過3600條緬甸蟒。