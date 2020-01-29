親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

爸陪女兒溫習生物科考試 竟意外摸到硬塊「罹癌險死」

2020-01-29 20:21香港01 安祖娜

英國爸爸詹金（Jonathan Jenkyn），去年陪同17歲的女兒溫習生物科考...
英國爸爸詹金（Jonathan Jenkyn），去年陪同17歲的女兒溫習生物科考試內容，按課本撫摸頸部尋找淋巴結位置，竟然摸到硬塊。圖翻攝自caters news
分享
家長常常告訴子女努力讀書會回報，而陪伴子女溫習亦可能有意想不到的發展！英國一名男子去年陪伴17歲女兒溫習生物科的考試內容，父女按課本內容撫摸頸部尋找淋巴結位置，男子竟然摸到硬塊，入院檢查後確診患轉移性口咽癌，隨即開始一系列治療。男子現已康復，稱如沒有及時發現腫瘤，自己或許已活不到今年。

現年43歲、育有5名子女的英國爸爸詹金（Jonathan Jenkyn），去年於家中陪同17歲的女兒Alice溫習GCSE生物科考試內容，他坦言只會間中協助孩子做功課，「Alice對科學不太拿手，但我在這方面卻不錯，當日我們碰巧一起溫習有關腫瘤的課題，發現到腫瘤真的很幸運」。

當晚兩父女一同溫習淋巴系統的課題，詹金指住自己的頸部，向女兒展示淋巴結的位置時，意外摸到頸上有一顆以往從未發現、如葡萄大小的小腫塊。兩人遂討論腫塊出現的原因，「我解釋說淋巴結會因不同的原因而發炎，但我向她保證我會去檢查」。

詹金其後到醫院檢驗，數星期後便確診患上轉移性口咽癌，隨即按醫生指示開始為期6周的化療及電療。醫生形容詹金非常幸運，甚至對他說如沒有及時發現腫瘤，他或許活不到2020年，幸好經過一輪治療，現時他已康復。

Alice則說，沒想過與爸爸一同溫習竟會為一家人的生活帶來如此巨大的改變，「爸爸康復回家真的太好了，看到他病重真的很難過，治療期間要親手向爸爸餵食，對我來說猶如一大打擊」。抗癌成功的詹金亦笑言：「今次汲取到的最大教訓是，必須協助你的孩子溫習考試。」

現時詹金致力為醫院籌款，希望幫到更多與他有相同經歷的病人，「回想抗病的過程真的很嚇人，但是醫護人員給我一條相當清晰的康復方向，整個放射治療團隊的付出令人難以置信，他們從頭到尾都待我如王子一樣，我對他們所做的一切感激不盡」。

詹金稱發現腫瘤的過程全屬幸運，現時他已康復。圖翻攝自YouTube頻道「JJs ...
詹金稱發現腫瘤的過程全屬幸運，現時他已康復。圖翻攝自YouTube頻道「JJs Cancer Journeyn」
分享

延伸閱讀：

【爸爸有愛】食店老闆陪囡囡溫書　放棄四日晚市搵少啲錢

台男買麥當勞整包薯條超迷你　大呻好無癮　網民：你唔識食喎！

文章授權轉載自《香港01》

腫瘤淋巴英國抗癌

延伸閱讀

奶奶罹癌別告訴她…為什麼華人習慣對親人說謊？

全國防火志工罹癌住院 台南消防局長到醫院探視

FDA稱減肥藥沛麗婷恐增加罹癌風險 創益聲明...

便祕半年沒改善 竟是腸外腫瘤作祟

相關新聞

關過食人魔、開膛手傑克…英最恐怖精神病院側樓出售 挖出駭人故事

2020-01-29 21:00

日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

2020-01-29 19:37

狂砸東西為求好運？ 國外哪些奇特習俗慶新年

2020-01-25 11:50

熱門文章

拒為「五星病毒旗」道歉 丹麥總理：我們擁有言論自由

2020-01-29 11:51

武漢蓋實驗室暗助中國千人計畫 哈佛大學系主任等3人被捕

2020-01-29 10:09

為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20

疫情衝擊 飯店、航空、博弈業慘

2020-01-28 22:28

史上最偏袒！川普讓以色列統治最神聖的地方

2020-01-28 22:11

蘋果執行長庫克：武漢肺炎增加不確定性

2020-01-29 08:19

牙買加遭規模7.7強震襲擊 發布海嘯警報

2020-01-29 04:24

全球房市降溫 經濟蒙塵

2020-01-29 00:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top