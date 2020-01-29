日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

在現今充斥「外貌協會」會員的社會中，「你的樣子如何，你的命運也必如何」可算是永恆定律。雖然我們無法選擇先天外貌，但總可以從其他方面著手，例如剪個適合自己的髮型。即使最後無法華麗轉身，也起碼能改善整體觀感。

近日有日本網友分享一位超強髮型師的「神蹟」，成功為客人改頭換面，重拾自信笑容，不禁令人感嘆髮型的重要性！

「短髮之神」

近日日本一位女生因為「遇髮型師不淑」，剪了一個超崩壞的髮型，於是她去找有「短髮之神」稱號的人氣髮型師補救，結果成功挽回失去的笑容。

日本一位女生剪了一個崩壞的髮型，她去找有「短髮之神」稱號的髮型師補救，成功挽回。圖翻攝自twitter「bunnypuppysunny」 分享 facebook

其後有網友將這事分享到Twitter，結果馬上被瘋傳，有不少網友大讚髮型師的神技，留言表示「只靠髮型就變了個人」、「剪個漂亮髮型，笑起來也特別甜」。不過亦有人認為只是因為燈光、角度問題。

年賺破億

這位髮型師叫伊輪宣幸，被稱為「短髮之神」，單是2019年的營業額經已破億円，是東京銀座超人氣的髮型師。

除了技術了得外，他的理髮速度也超快，經常於Instagram分享速剪挑戰，每年亦為8500位客人剪髮。再加上早前成功幫宅男變男神而爆紅的髮型師大月渉，一個專攻男生；一個專攻女生，可算是日本理髮界的雙雄。

伊輪宣幸被稱為「短髮之神」，經常於Instagram分享髮型照片。圖翻攝自twitter「iwa_short」 分享 facebook

伊輪宣幸被稱為「短髮之神」，經常於Instagram分享髮型照片。圖翻攝自twitter「iwa_short」 分享 facebook

伊輪宣幸被稱為「短髮之神」，經常於Instagram分享髮型照片。圖翻攝自twitter「iwa_short」 分享 facebook

延伸閱讀：

日本鄉村清純美少女 闖蕩東京1年判若兩人 網民：大城市真恐怖

日本髮型師「整容級」剪髮 毒男都解到毒 網民驚訝：表情都變了

文章授權轉載自《香港01》