意外直播到槍擊案 女子連中3槍後還對鏡頭燦笑比手勢

女子中了3槍倒地後竟還對著朋友直播的鏡頭微笑，甚至還比出幫派手勢。圖擷自 太陽報 分享 facebook

日前美國發生一起離譜的直播槍擊案，田納西州（State of Tennessee）一名女子當街遭到槍擊，沒想到後方的朋友正好在直播，於是意外錄下整起案發過程，而該名女子中槍倒地後竟還對著朋友直播的鏡頭燦笑，甚至還比出幫派手勢。

根據「太陽報」報導，美國田納西州一名女子意外直播到一起槍擊案，畫面中一名穿著粉紅色上衣的女子站在街上，疑似因為發生口角與銀色轎車內的駕駛正在談判，但沒想到沒多久後車主竟對女子連開三槍，女子當場倒地不起。

站在後方直播的友人見狀立刻大吼「她被槍殺了」，並急忙尋求朋友的幫助，接著友人連忙跑到粉衣女子旁查看她的傷勢，但沒想到中槍女子躺在血泊中卻露出一副沒事的樣子，更微笑對著鏡頭說「寶貝，這就是暴徒的生活，上帝是美好的，你聽見了嗎？」隨後她更比出疑似幫派的手勢。

事後有網友將這段直播影片分享到自己推特上，吸引超過430萬觀看和8萬多次轉發，也有網友留言表示，「她們在當地很常遇到這種情況吧，才會看起來這麼無關緊要，中槍後還笑得出來甚至繼續直播」。